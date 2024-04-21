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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Будё/Глимт
1:0
Первый тайм: 44'
Мольде
0'
1:0
8' Гол
Зугеля Нино
38' Желтая карточка
Берг Патрик

Ход матча

8'
 
Alwande Roaldsoey
Дели Матс Мёллер
8'
Зугеля Нино
(Бьоркан Фредерик)
1:0
38'
Берг Патрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Мольде
1.77
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5.90
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8.90
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
18
Стеневик
Халлдор
Будё/Глимт
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Будё/Глимт
Мольде

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

29 матчей

31%
13.8%
55.2%
9 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
3:5
К
0:1
Э
1:3
Э
2:2
ТМК
2:3
Э
1:4
Э
3:1
К
0:1
Э
0:2
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.86

Среднее время на гол

67
48

Всего голов

26
34

Голов в среднем за матч

1.86
2.27

Среднее время на гол

48
39

Всего голов

46
60

Голов в среднем за матч

1.59
2.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 2 0.5
Миккельсен Эугуст 1 0.25
Бьоркан Фредерик 1 0.25
Салтнес Ульрик 1 0.25
Берг Патрик 1 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.25
Хог Каспер Ваарст 1 0.25
Грёнбек Альберт 1 0.25
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 3 0.6
Хестад Эйрик 2 0.4
Эйкрем Магнус 1 0.2
Хагельскьер Андерс 1 0.2
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.2
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 2 0
Берг Патрик 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Амундсен Исак 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Будё/Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6
Будё/Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мольде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3

Результаты матчей

Будё/Глимт
Мольде

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1:0 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
5.
Мольде
 0:1 5 3 0 2 8 - 3 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Мольде
 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Мольде
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