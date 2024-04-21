Тур: 4. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Хансен Торе
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
8'
1:0
38'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё/Глимт
Мольде
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
29 матчей
31%
13.8%
55.2%
9 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.86
Среднее время на гол
67
48
Всего голов
26
34
Голов в среднем за матч
1.86
2.27
Среднее время на гол
48
39
Всего голов
46
60
Голов в среднем за матч
1.59
2.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
56
43
Бомбардиры внутри турнира
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|2
|0.5
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.25
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.25
|Салтнес Ульрик
|1
|0.25
|Берг Патрик
|1
|0.25
|Эвьен Хэкон
|1
|0.25
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0.25
|Грёнбек Альберт
|1
|0.25
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.6
|Хестад Эйрик
|2
|0.4
|Эйкрем Магнус
|1
|0.2
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.2
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.2
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|2
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Результаты матчей
Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Будё/Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
6
Будё/Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мольде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3
Результаты матчей
Будё/Глимт
Мольде
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Будё/Глимт
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (2)
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Русенборг
|Сельнес Оле
|2