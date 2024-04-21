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  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Будё/Глимт
1:1
Конец матча
Мольде
0'
1:0
8' Гол
Зугеля Нино
37' Желтая карточка
Берг Патрик
52' Желтая карточка
Хестад Эйрик
1:1
55' Гол
Хёуген Кристоффер
56' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
85' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
88' Желтая карточка
Ловик Матиас
90'+6

Ход матча

7'
 
Alwande Roaldsoey
Дели Матс Мёллер
8'
Зугеля Нино
(Бьоркан Фредерик)
1:0
37'
Берг Патрик
 
44'
Салтнес Ульрик
Миккельсен Эугуст
 
52'
 
Хестад Эйрик
55'
1:1
Хёуген Кристоффер
(Эриксен Кристиан I)
56'
 
Эриксен Кристиан
59'
Сёрли Сондре
Зугеля Нино
 
59'
Хог Каспер Ваарст
Эвьен Хэкон
 
63'
 
Бакке Йохан
Брейвик Эмиль
85'
 
Стеневик Халлдор
85'
 
Оланаре Аарон
Стеневик Халлдор
88'
 
Ловик Матиас
90'
Бьортуфт Один Лурас
Сьоволд Фредрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 734 Количество передач 312
  • 70 Владение мячом, % 30
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
18
Стеневик
Халлдор
Будё/Глимт
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Будё/Глимт
Мольде

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

29 матчей

31%
13.8%
55.2%
9 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
3:5
К
0:1
Э
1:3
Э
2:2
ТМК
2:3
Э
1:4
Э
3:1
К
0:1
Э
0:2
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.86

Среднее время на гол

67
48

Всего голов

26
34

Голов в среднем за матч

1.86
2.27

Среднее время на гол

48
39

Всего голов

46
60

Голов в среднем за матч

1.59
2.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 2 0.5
Миккельсен Эугуст 1 0.25
Бьоркан Фредерик 1 0.25
Салтнес Ульрик 1 0.25
Берг Патрик 1 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.25
Хог Каспер Ваарст 1 0.25
Грёнбек Альберт 1 0.25
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 3 0.6
Хестад Эйрик 2 0.4
Эйкрем Магнус 1 0.2
Хёуген Кристоффер 1 0.2
Хагельскьер Андерс 1 0.2
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.2
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 2 0
Эвьен Хэкон 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Амундсен Исак 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Будё/Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6
Будё/Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Мольде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3

Результаты матчей

Будё/Глимт
Мольде

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Мольде
 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
Весь список
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