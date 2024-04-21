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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:1
Перерыв
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
31' Гол
Олувасейи Тани

Ход матча

31'
0:1
Олувасейи Тани
(Лод Робин)
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Миннесота Юнайтед
4.50
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Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
6
Туилома
Билл
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
11
Абада
Лиэль
37
Арфилд
Скотт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
9
Копетти
Энцо
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
2
Паделфорд
Девин
8
Росалес
Джозеф
31
Дотсон
Хассани
33
Ариага
Кервин
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
14
Олувасейи
Тани
7
Фрагапане
Франко
Шарлотт
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Миннесота Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 2 0.22
Деягере Брехт 1 0.11
Тавареш Юри 1 0.11
Диани Джибриль 1 (1) 0.11
Вествуд Эшли 1 0.11
Абада Лиэль 1 0.11
Маланда Адилсон 1 0.11
Варгас Кервин Кальдерон 1 0.11
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Копетти Энцо 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 3 0.38
Лод Робин 2 0.25
Пукки Теэму 2 0.25
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.25
Фрагапане Франко 1 0.13
Бран Алехандро 1 0.13
Чжон Сан Бин 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Росалес Джозеф 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Тавареш Юри 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Деягере Брехт 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Петкович Никола 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Приветт Эндрю 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 2 1
Боксолл Михаэл 2 0
Трапп Уилл 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Ариага Кервин 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Олувасейи Тани 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Шарлотт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Шарлотт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0
Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Шарлотт
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 5 1 2 17 - 9 16
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 9 6
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
10.
Шарлотт
 0:1 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
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Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 31'
    Лод Робин сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Tani Oluwaseyi бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Миннесота Юнайтед
4.50
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3.60
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3.70
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