Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0:1
Перерыв
Ход матча
31'
0:1
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
37
Арфилд
Скотт
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
38 Тавареш ЮриНападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Кларк КейденНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|2
|0.22
|Деягере Брехт
|1
|0.11
|Тавареш Юри
|1
|0.11
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.11
|Вествуд Эшли
|1
|0.11
|Абада Лиэль
|1
|0.11
|Маланда Адилсон
|1
|0.11
|Варгас Кервин Кальдерон
|1
|0.11
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Копетти Энцо
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|3
|0.38
|Лод Робин
|2
|0.25
|Пукки Теэму
|2
|0.25
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.25
|Фрагапане Франко
|1
|0.13
|Бран Алехандро
|1
|0.13
|Чжон Сан Бин
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Росалес Джозеф
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Тавареш Юри
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Деягере Брехт
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Петкович Никола
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Приветт Эндрю
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|2
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Ариага Кервин
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Шарлотт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Шарлотт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0
Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
34
17
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|11.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5