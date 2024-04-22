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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Первый тайм: 21'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
7' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
1:0
14' Гол
Пек Габриэл

Ход матча

7'
Пейнтсил Джозеф
 
14'
Пек Габриэл
(Йовелич Деян)
1:0
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.60
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4.90
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5.56
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Все Коэффициенты
77
Маккарти
Джон
22
Касерес
Мартин
20
Серрильо
Эдвин
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пейнтсил
Джозеф
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
19
Джадд
Престон
9
Пеллегрино
Амаль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

49 матчей

38.8%
24.5%
36.7%
19 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

32.7%
40.8%
26.5%
16 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

М
1:3
М
2:3
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.73
1.63

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.55

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

80
78

Голов в среднем за матч

1.63
1.59

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

55
56

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 6 0.67
Пейнтсил Джозеф 3 0.33
Пуч Рикард 2 0.22
Пек Габриэл 2 0.22
Дельгадо Марко 1 0.11
Ауде Хулиан 1 0.11
Ёсида Мая 1 0.11
Фагундес Диего 1 0.11
Завалета Эрик 1 0.11
Бругман Гастон 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 2 0.22
Коста Витор 2 0.22
Эспиноса Кристиан 1 0.11
Вилсон Бруно 1 0.11
Джадд Престон 1 0.11
Пеллегрино Амаль 1 0.11
Марье Поль 1 0.11
Киканович Бенджамин 1 0.11
Скахен Джек 0 0
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 2 0
Пуч Рикард 2 0
Бругман Гастон 1 0
Ямане Мики 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джадд Престон 3 1
Акапо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Юилл Джексон 1 1
Моралес Альфредо 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Томпсон Томми 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Тоньяо 1 0
Коста Витор 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

11
3
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

16
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

18
10
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
6
33%
1
10%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
2
18%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
4
4
2.5
2
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 12 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 9 6
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 9 1 0 8 10 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
10.
Шарлотт
 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 5 0 0 5 6 - 11 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.60
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4.90
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5.56
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