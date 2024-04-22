Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
14'
1:0
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
30 Виви ДжиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Боуда УссениНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
47.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
49 матчей
38.8%
24.5%
36.7%
19 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
32.7%
40.8%
26.5%
16 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.73
1.63
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.56
1.55
Среднее время на гол
57
58
Всего голов
80
78
Голов в среднем за матч
1.63
1.59
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
55
56
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|6
|0.67
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.33
|Пуч Рикард
|2
|0.22
|Пек Габриэл
|2
|0.22
|Дельгадо Марко
|1
|0.11
|Ауде Хулиан
|1
|0.11
|Ёсида Мая
|1
|0.11
|Фагундес Диего
|1
|0.11
|Завалета Эрик
|1
|0.11
|Бругман Гастон
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|2
|0.22
|Коста Витор
|2
|0.22
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.11
|Вилсон Бруно
|1
|0.11
|Джадд Престон
|1
|0.11
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.11
|Марье Поль
|1
|0.11
|Киканович Бенджамин
|1
|0.11
|Скахен Джек
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Пуч Рикард
|2
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джадд Престон
|3
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
11
3
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
16
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
6
33%
1
10%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
2
18%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
44
26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|0:1 Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 11
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5