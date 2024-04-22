Тур: 4. Стадион: Boraas Arena.
0'
19' Желтая карточкаГояни Роберт
0:1
38' ГолИсламович Дино
1:1
47' ГолХедлунд Симон
1:2
55' ГолСкрабб Симон
69' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
75' Желтая карточкаКасем Ахмед
Ход матча
19'
38'
47'
1:1
55'
1:2
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Linus Braun
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Эльфсборг
Кальмар
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
40 матчей
40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.48
1.74
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.37
1.14
Среднее время на гол
65
78
Всего голов
57
57
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|2
|0.5
|Michael Baidoo
|1
|0.25
|Седерберг Ноа
|1
|0.25
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хальберг Мелькер
|1
|0.25
|Тренсков Якоб
|1
|0.25
|Скрабб Симон
|1
|0.25
|Исламович Дино
|1
|0.25
|Ринг Джонатан
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|1
|1
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Jalal Abdulai
|2
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальмар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
0
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2
Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3
Результаты матчей
Эльфсборг
Кальмар
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1