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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 5672
Эльфсборг
1:2
Конец матча
Кальмар
0'
19' Желтая карточка
Гояни Роберт
0:1
38' Гол
Исламович Дино
1:1
47' Гол
Хедлунд Симон
1:2
55' Гол
Скрабб Симон
69' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
75' Желтая карточка
Касем Ахмед
90'+4

Ход матча

13'
Buhari Ibrahim
Хольмен Себастьян
 
19'
 
Гояни Роберт
38'
0:1
Исламович Дино
(Хальберг Мелькер)
45'
 
Магаши Абдуссалам
Хальберг Мелькер
46'
 
Ринг Джонатан
Гояни Роберт
46'
Седерберг Ноа
Besfort Zeneli
 
46'
Касем Ахмед
Томасен Йенс
 
47'
Хедлунд Симон
(Седерберг Ноа)
1:1
55'
1:2
Скрабб Симон
(Герсбах Алекс)
68'
Jalal Abdulai
Фрик Пер
 
69'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
 
74'
Gottfrid Rapp
Зенели Арбер
 
75'
Касем Ахмед
 
82'
 
Йенсен Кевин
Исламович Дино

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
27
Besfort
Zeneli
7
Томасен
Йенс
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Герсбах
Алекс
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
10
Скрабб
Симон
Эльфсборг
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Кальмар

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

40 матчей

40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:3
А
0:4
А
0:2
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.48
1.74

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.37
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

57
57

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 2 0.5
Michael Baidoo 1 0.25
Седерберг Ноа 1 0.25
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хальберг Мелькер 1 0.25
Тренсков Якоб 1 0.25
Скрабб Симон 1 0.25
Исламович Дино 1 0.25
Ринг Джонатан 0 0
Герсбах Алекс 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Касем Ахмед 2 0
Jalal Abdulai 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Джонатан 1 0
Саетра Ларс 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
0
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2
Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3

Результаты матчей

Эльфсборг
Кальмар

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
АИК
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 11 - 6 7
4.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Хеккен
 4 2 1 1 9 - 8 7
7.
Хаммарбю
 4 2 0 2 7 - 5 6
8.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 2 - 5 6
10.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
11.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Эльфсборг
 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
15.
Кальмар
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АИК
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Хальберг Мелькер уходит с поля. Abdussalam Magashy выходит вместо него
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