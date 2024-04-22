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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Эребру
3:1
Второй тайм: 85'
Варберг БоИС
0'
30' Желтая карточка
Закриссон Хампус
33' Желтая карточка
Lucas Shlimon
44' Желтая карточка
Видьеског Исак
1:0
45' Гол
Саид Мохаммед
1:1
56' Гол
Токич Марк
56' Желтая карточка
Крона Себастьян
60' Желтая карточка
Гваргис Питер
61' Желтая карточка
Токич Марк
2:1
75' Гол
Саид Мохаммед
79' Вторая желтая карточка
Крона Себастьян
3:1
82' Гол
Хольмберг Карл
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
28
Adam
Bark
6
Крона
Себастьян
22
Lucas
Shlimon
9
Гваргис
Питер
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
21
Видьеског
Исак
9
Курочкин
Антон
20
Aulon
Bitiqi
11
Isak
Bjerkebo
Эребру
4-4-2
Варберг БоИС
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Варберг БоИС

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
0:3
А
1:0
А
2:1
А
1:0
КШ
3:3
К
3:3
С
1:2
С
3:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Мохаммед 2 0.5
Хольмберг Карл 1 0.25
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 2 0.5
Эдлунд Олле 1 0.25
Токич Марк 1 0.25
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крона Себастьян 2 1
Маккью Эрик 1 1
Lucas Shlimon 2 0
Гваргис Питер 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Tobias Bjoernstad 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Токич Марк 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Транберг Робин 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Liam Olausson 1 0
Видьеског Исак 1 0

Результаты матчей

Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0
Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1
Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3

Результаты матчей

Эребру
Варберг БоИС

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эребру
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Варберг БоИС
 1:3 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Эребру
 3:1 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Гефле
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Эребру
 3:1 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 1:3 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Эребру
 3:1 2 0 0 2 1 - 4 0
13.
Варберг БоИС
 1:3 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Ландскруна Дзабич Робин 2 (2)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Эребру Маккью Эрик 1 1
Ландскруна Rassa Rahmani 1 1
Эстер Алиев Алибек 2
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Гваргис Питер сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Саид Мохаммед бьет в цель!
    • 44'
      Видьеског Исак получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Lucas Shlimon получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Закриссон Хампус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Эребру
    Ничья
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