Тур: 4.
3:1
Второй тайм: 85'
0'
30' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
33' Желтая карточкаLucas Shlimon
44' Желтая карточкаВидьеског Исак
1:0
45' ГолСаид Мохаммед
1:1
56' ГолТокич Марк
56' Желтая карточкаКрона Себастьян
60' Желтая карточкаГваргис Питер
61' Желтая карточкаТокич Марк
2:1
75' ГолСаид Мохаммед
79' Вторая желтая карточкаКрона Себастьян
3:1
82' ГолХольмберг Карл
Ход матча
30'
33'
44'
45'
1:0
56'
1:1
56'
60'
61'
75'
2:1
79'
82'
3:1
28
Adam
Bark
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
20
Aulon
Bitiqi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Эребру
Варберг БоИС
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Мохаммед
|2
|0.5
|Хольмберг Карл
|1
|0.25
|Гваргис Питер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|2
|0.5
|Эдлунд Олле
|1
|0.25
|Токич Марк
|1
|0.25
|Курочкин Антон
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крона Себастьян
|2
|1
|Маккью Эрик
|1
|1
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Гваргис Питер
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
|Tobias Bjoernstad
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Токич Марк
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Liam Olausson
|1
|0
|Видьеског Исак
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0
Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1
Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
Результаты матчей
Эребру
Варберг БоИС
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эребру
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|3:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|3:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|13.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Ландскруна
|Дзабич Робин
|2 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|2 (1)
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|1 1
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Ландскруна
|Rassa Rahmani
|1 1
|Эстер
|Алиев Алибек
|2