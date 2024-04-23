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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Дегерфорс
2:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
29' Пенальти
Линдгрен Густав
31' Желтая карточка
William Westerlund
1:1
41' Гол в свои ворота
Моро Насиру
43' Желтая карточка
Альмаджед Сумар
2:1
60' Гол
Линдгрен Густав
66' Желтая карточка
Benjamin Orn
79' Желтая карточка
Линдгрен Густав
87' Желтая карточка
Daniel Bergman
90' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
90'+8
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Хольмен
Кевин
16
Alper
Demirol
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Абдулла
Пашанг
9
Линдгрен
Густав
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
8
Альмаджед
Сумар
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Дегерфорс
3-5-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Хельсинборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:2
А
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
3:0
К
2:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 4 1
Линдгрен Густав 2 (1) 0.5
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.25
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.75
Лупер Вильгельм 1 (1) 0.25
Benjamin Acquah 1 0.25
Ervin Gigovac 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 2 0
Моро Насиру 2 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Alper Demirol 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 3 0
Биркфельдт Йон 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Lukas Kjellnaes 1 0
William Westerlund 1 0
Daniel Bergman 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Дегерфорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0
Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Хельсинборг

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
10.
Хельсинборг
 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
14.
Эребру
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Гефле
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Эребру
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
13.
Варберг БоИС
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Ландскруна Дзабич Робин 2 (2)
Эребру Хольмберг Карл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Эребру Маккью Эрик 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Альмаджед Сумар получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Моро Насиру уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 31'
      William Westerlund получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Линдгрен Густав из команды Дегерфорс забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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