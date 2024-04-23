Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
1:0
29' ПенальтиЛиндгрен Густав
31' Желтая карточкаWilliam Westerlund
1:1
41' Гол в свои воротаМоро Насиру
43' Желтая карточкаАльмаджед Сумар
2:1
60' ГолЛиндгрен Густав
66' Желтая карточкаBenjamin Orn
79' Желтая карточкаЛиндгрен Густав
87' Желтая карточкаDaniel Bergman
90' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
90'+8
Ход матча
29'
1:0
41'
1:1
43'
60'
66'
79'
87'
15
Моро
Насиру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Дегерфорс
Хельсинборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Пашанг
|4
|1
|Линдгрен Густав
|2 (1)
|0.5
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.25
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.75
|Лупер Вильгельм
|1 (1)
|0.25
|Benjamin Acquah
|1
|0.25
|Ervin Gigovac
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|2
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|3
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Lukas Kjellnaes
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
|Daniel Bergman
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Дегерфорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0
Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Хельсинборг
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Ландскруна
|Дзабич Робин
|2 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|2 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|1 1
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1