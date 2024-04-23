Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Ювентус", чтобы начать играть более активно в атаке в Риме. Если же Массимилиано Аллегри ничего не изменит, "Лацио" вполне может вытащить это противостояние и перейти как минимум в дополнительное время.

Влахович выполнил передачу на ход Костичу по левому флангу, но Филип не смог обыграть Казале и потерял мяч.

"Ювентус" теперь уже спокойно катает мяч в центре поля, никуда туринский клуб не спешит. Также добавим, что из-за перебора жёлтых карточек Мануэль Локателли пропустит финал Кубка Италии.

Альберто с левого фланга выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Кастельяносу, Валентин оторвался от соперников и пробил под правый угол ворот, но Перрин отлично сократил дистанцию и спас свою команду.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Лацио" на домашнем поле в Риме пока что заслуженно обыгрывает "Ювентус" со счётом 1:0. Команда Игора Тудора настроена в этот вечер максимально серьёзно и будет биться за выход в финал Кубка Италии до самого конца.

Андерсон совершил рывок вперёд по левой половине поля и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса".

Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кастельяноса.

Костич на левом фланге обыграл Андерсона и затем Филип выполнил подачу в центр штрафной площади, Казале не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Костич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мандас уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Андерсон получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Сандро. Вышли на поле врачи "Лацио", небольшая пауза в игре.

Поднялся Андерсон после паузы, показал один из лидеров "Лацио", что он готов играть дальше.

Из центра поля последовал заброс на ход Кастельяносу по правому флангу, Бремер оказался первым на мяче и выбил мяч в аут.

Заканчивается постепенно первый тайм, сейчас для "Ювентуса" уже самое главное не получить второй мяч в свои ворота до перерыва.

Свой голевой момент в этом матче туринский клуб в итоге пока что не использовал, что также может быть достаточно важным фактором.

Гендузи с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел довольно низко и в итоге игроки "Ювентуса" спокойно его перехватили.

Из центра поля последовал заброс на ход Кастельяносу по левому флангу, Бремер грамотно поставил корпус и дал мячу уйти в аут.

"Ювентус" постепенно отвёл игру от своих ворот, но конечно же в любой момент "Лацио" может провести неплохую атаку.

Из центра поля последовала передача к радиусу штрафной площади на ход Андерсону, Фелипе подработал мяч и пробил по воротам, Сандро грамотно блокировал попытку.

Кастельянос в центре поля нарушил правила против Данило. Форвард "Лацио" сыграл грубовато, но Даниэле Орсато пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

Сандро выполнил передачу на ход Рабио по левому флангу, Казале накрыл Адриена и выбил мяч на угловой.

Костич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бремер головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Рабио перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Хила.

Мандас из своей штрафной площади сильно выбил мяч на ход Хюсаю по правой половине поля, но в итоге Эльсейд не успел к мячу.

24' Камбьясо попытался по центру прорваться в штрафную площадь, но у радиуса штрафной Андреа потерял мяч в окружении соперников.

23' Кьеза и Рабио разогнали атаку по левой половине поля, Федерико в завершении момента с левого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Влахович под давлением соперника в касание пробил по воротам, Мандас отлично сыграл ногой и спас свою команду.

22' Кьеза разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Маккенни, мяч полетел слишком сильно, Мандас спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки.

21' Катальди попытался по центру выполнить проникающую передачу на ход Альберто в штрафную площадь, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и перехватили мяч.

20' Игроки "Лацио" по-прежнему больше времени проводят с мячом, такими темпами "Ювентус" может доиграться и до второго пропущенного мяча.

19' Альберто с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Марушич зацепился за мяч, но затем Адам неудачно сыграл и подарил его сопернику.

18' Гендузи с правой половины поля выполнил неудачный заброс на ближний угол вратарской, Перрин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Очень важно было для "Лацио" забить быстрый гол сегодня, теперь отыграть римскому клубу осталось только один мяч.

16' На радостях с центральной трибуны прилетел файер к полю, Даниэле Орсато на пару секунд приостановил игру, чтобы один из пожарных на стадионе убрал файер подальше и затушил его.

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кастельянос!!! Андерсон с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, Камбьясо накрыл Фелипе и выбил мяч на угловой. С углового Альберто выполнил подачу в цент штрафной площади, Кастельянос выиграл позиционную борьбу у Сандро и головой отправил мяч точно под правую девятку.

14' Игроки "Лацио" быстро разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на левом фланге "орлы" придумать не смогли.

13' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Локателли неудачно сыграл в своей штрафной площади и отправил мяч на угловой.

12' Костич теперь уже с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

11' Локателли с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Марушич отработал в обороне и головой выбил мяч на правый фланг.

10' Из центра поля последовал заброс на ход Костичу по левому флангу, Казале накрыл соперника и выбил мяч в аут.

9' Кьеза от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в ногу Казале и отскочил к Камбьясо, Андреа сразу же с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

8' Игроки "Ювентуса" сейчас перехватили контроль над мячом и спокойно катают его в центре поля.

7' Костич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Лацио" сыграли очень внимательно и спокойно перехватили мяч.

6' Кастельянос временами также старается прессинговать Перрина в штрафной площади, но Маттиа спокойно грузит мяч просто в центр поля.

5' Альберто активно поработал на левом фланге, но в итоге под давлением Данило и Камбьясо Луис упустил мяч за лицевую линию поля.

4' В Риме стадион сегодня конечно же заполнен очень хорошо, болельщики "Лацио" активно гонят свою команду в атаку.

3' Игроки римского клуба забрали мяч под свой контроль, но вот дальше центра поля у "Лацио" пока что продвинуться никак не получается.

2' "Ювентус" сразу выстроился на своей половине поля, даже если туринский клуб получает мяч, в атаку гости конечно же не торопятся.