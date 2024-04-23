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  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Лацио
1:0
Перерыв
Ювентус
0'
1:0
12' Гол
Кастельянос Валентин
34' Желтая карточка
Локателли Мануэль

Ход матча

12'
Кастельянос Валентин
(Альберто Луис)
1:0
34'
 
Локателли Мануэль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 155
Лацио 19.4% (30)
X 38.1% (59)
Ювентус 42.6% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Ювентус
2.95
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
13
Романьоли
Алессио
15
Казале
Николо
34
Хила
Марио
23
Хюсай
Эльсейд
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
7
Андерсон
Фелипе
10
Альберто
Луис
19
Кастельянос
Валентин
36
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
7
Кьеза
Федерико
9
Влахович
Душан
Лацио
3-4-2-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Ювентус

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

35 матчей

11.4%
88.6%
0 побед 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 23 победы

47 матчей

19.1%
14.9%
66%
9 побед 7 ничьих 31 победа

Первый тайм

6.4%
48.9%
44.7%
3 победы 23 ничьи 21 победа

Второй тайм

21.3%
29.8%
48.9%
10 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

К
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

0.8
0.85

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

2.11
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

73
51

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гендузи Маттео 1 0.25
Кастельянос Валентин 1 0.25
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.25
Альберто Луис 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 3 (1) 0.75
Йылдыз Кенан 2 0.5
Камбьясо Андреа 1 0.25
Ругани Даниэле 1 0.25
Влахович Душан 1 0.25
Кьеза Федерико 1 0.25
Веа Тимоти 1 0.25
Миретти Фабио 1 0.25
Маккенни Уэстон 0 0
Данило Луис 0 0
Локателли Мануэль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Родригес 1 1
Пеллегрини Лука 2 0
Гендузи Маттео 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Гатти Федерико 2 0
Костич Филип 1 0
Веа Тимоти 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
11
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2

Результаты матчей

Лацио
Ювентус

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
1/4 финала
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
1/2 финала
2 Ювентус
0 Лацио
1 Фиорентина
0 Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Ювентус Милик Аркадиуш 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Ювентус", чтобы начать играть более активно в атаке в Риме. Если же Массимилиано Аллегри ничего не изменит, "Лацио" вполне может вытащить это противостояние и перейти как минимум в дополнительное время. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Лацио" на домашнем поле в Риме пока что заслуженно обыгрывает "Ювентус" со счётом 1:0. Команда Игора Тудора настроена в этот вечер максимально серьёзно и будет биться за выход в финал Кубка Италии до самого конца. 
  • 45'
    Альберто пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Сандро. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Даниэле Орсато к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Альберто с левого фланга выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Кастельяносу, Валентин оторвался от соперников и пробил под правый угол ворот, но Перрин отлично сократил дистанцию и спас свою команду. 
  • 44'
    "Ювентус" теперь уже спокойно катает мяч в центре поля, никуда туринский клуб не спешит. Также добавим, что из-за перебора жёлтых карточек Мануэль Локателли пропустит финал Кубка Италии. 
  • 43'
    Влахович выполнил передачу на ход Костичу по левому флангу, но Филип не смог обыграть Казале и потерял мяч. 
  • 42'
    Заканчивается постепенно первый тайм, сейчас для "Ювентуса" уже самое главное не получить второй мяч в свои ворота до перерыва. 
  • 41'
    Из центра поля последовал заброс на ход Кастельяносу по правому флангу, Бремер оказался первым на мяче и выбил мяч в аут. 
  • 40'
    Поднялся Андерсон после паузы, показал один из лидеров "Лацио", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Андерсон получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Сандро. Вышли на поле врачи "Лацио", небольшая пауза в игре. 
  • Угловой
    38'
    Костич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мандас уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 37'
    Костич на левом фланге обыграл Андерсона и затем Филип выполнил подачу в центр штрафной площади, Казале не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    36'
    Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кастельяноса. 
  • 35'
    Андерсон совершил рывок вперёд по левой половине поля и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса". 
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    • 34'
      Мандас из своей штрафной площади сильно выбил мяч на ход Хюсаю по правой половине поля, но в итоге Эльсейд не успел к мячу. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Рабио перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Хила. 
    • Угловой
      32'
      Костич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бремер головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 31'
      Сандро выполнил передачу на ход Рабио по левому флангу, Казале накрыл Адриена и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Кастельянос в центре поля нарушил правила против Данило. Форвард "Лацио" сыграл грубовато, но Даниэле Орсато пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 29'
      Из центра поля последовала передача к радиусу штрафной площади на ход Андерсону, Фелипе подработал мяч и пробил по воротам, Сандро грамотно блокировал попытку. 
    • 28'
      "Ювентус" постепенно отвёл игру от своих ворот, но конечно же в любой момент "Лацио" может провести неплохую атаку. 
    • 27'
      Из центра поля последовал заброс на ход Кастельяносу по левому флангу, Бремер грамотно поставил корпус и дал мячу уйти в аут. 
    • 26'
      Гендузи с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел довольно низко и в итоге игроки "Ювентуса" спокойно его перехватили. 
    • 25'
      Свой голевой момент в этом матче туринский клуб в итоге пока что не использовал, что также может быть достаточно важным фактором. 
    • 24'
      Камбьясо попытался по центру прорваться в штрафную площадь, но у радиуса штрафной Андреа потерял мяч в окружении соперников. 
    • Опасный момент
      23'
      Кьеза и Рабио разогнали атаку по левой половине поля, Федерико в завершении момента с левого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Влахович под давлением соперника в касание пробил по воротам, Мандас отлично сыграл ногой и спас свою команду. 
    • 22'
      Кьеза разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Маккенни, мяч полетел слишком сильно, Мандас спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки. 
    • 21'
      Катальди попытался по центру выполнить проникающую передачу на ход Альберто в штрафную площадь, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 20'
      Игроки "Лацио" по-прежнему больше времени проводят с мячом, такими темпами "Ювентус" может доиграться и до второго пропущенного мяча. 
    • 19'
      Альберто с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Марушич зацепился за мяч, но затем Адам неудачно сыграл и подарил его сопернику. 
    • 18'
      Гендузи с правой половины поля выполнил неудачный заброс на ближний угол вратарской, Перрин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 17'
      Очень важно было для "Лацио" забить быстрый гол сегодня, теперь отыграть римскому клубу осталось только один мяч. 
    • Судья
      16'
      На радостях с центральной трибуны прилетел файер к полю, Даниэле Орсато на пару секунд приостановил игру, чтобы один из пожарных на стадионе убрал файер подальше и затушил его. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кастельянос!!! Андерсон с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, Камбьясо накрыл Фелипе и выбил мяч на угловой. С углового Альберто выполнил подачу в цент штрафной площади, Кастельянос выиграл позиционную борьбу у Сандро и головой отправил мяч точно под правую девятку. 
    • Угловой
      14'
      Игроки "Лацио" быстро разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на левом фланге "орлы" придумать не смогли. 
    • 13'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Локателли неудачно сыграл в своей штрафной площади и отправил мяч на угловой. 
    • 12'
      Костич теперь уже с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 11'
      Локателли с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Марушич отработал в обороне и головой выбил мяч на правый фланг. 
    • 10'
      Из центра поля последовал заброс на ход Костичу по левому флангу, Казале накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      9'
      Кьеза от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в ногу Казале и отскочил к Камбьясо, Андреа сразу же с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 8'
      Игроки "Ювентуса" сейчас перехватили контроль над мячом и спокойно катают его в центре поля. 
    • 7'
      Костич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Лацио" сыграли очень внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 6'
      Кастельянос временами также старается прессинговать Перрина в штрафной площади, но Маттиа спокойно грузит мяч просто в центр поля. 
    • 5'
      Альберто активно поработал на левом фланге, но в итоге под давлением Данило и Камбьясо Луис упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 4'
      В Риме стадион сегодня конечно же заполнен очень хорошо, болельщики "Лацио" активно гонят свою команду в атаку. 
    • 3'
      Игроки римского клуба забрали мяч под свой контроль, но вот дальше центра поля у "Лацио" пока что продвинуться никак не получается. 
    • 2'
      "Ювентус" сразу выстроился на своей половине поля, даже если туринский клуб получает мяч, в атаку гости конечно же не торопятся. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Лацио" с первых минут вынужден будет играть первым номером, "Ювентус" конечно же будет делать ставку на игру от соперника, что туринский клуб при Массимилиано Аллегри делает очень часто. 
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Локателли Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Альберто Луис сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Кастельянос Валентин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 25% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    19.2% (30)
    Ничья
    37.8% (59)
    Ювентус
    42.9% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (39)
    1:2 Ювентус
    24.4% (38)
    2:1 Лацио
    8.3% (13)
    0:1 Ювентус
    6.4% (10)
    1:0 Лацио
    5.1% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    1:3 Ювентус
    1.3% (2)
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