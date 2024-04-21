История личных встреч
Лацио
Ювентус
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
35 матчей
11.4%
88.6%
0 побед 4 ничьи 31 победа
Первый тайм
31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 23 победы
47 матчей
19.1%
14.9%
66%
9 побед 7 ничьих 31 победа
Первый тайм
6.4%
48.9%
44.7%
3 победы 23 ничьи 21 победа
Второй тайм
21.3%
29.8%
48.9%
10 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
0.8
0.85
Среднее время на гол
112
105
Всего голов
57
28
Голов в среднем за матч
2.11
1.4
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
73
51
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гендузи Маттео
|1
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.33
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|1
|Йылдыз Кенан
|2
|0.67
|Камбьясо Андреа
|1
|0.33
|Ругани Даниэле
|1
|0.33
|Влахович Душан
|1
|0.33
|Кьеза Федерико
|1
|0.33
|Веа Тимоти
|1
|0.33
|Миретти Фабио
|1
|0.33
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Родригес
|1
|1
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
11
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Результаты матчей
Лацио
Ювентус
Точный счет
1:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лацио
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Ювентус
|Милик Аркадиуш
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Лацио
|Педро Родригес
|1 1
|Рома
|Манчини Джанлука
|1 1
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Аталанта
|Джан Пьеро Гасперини
|1 1
Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
Исход игры
Лацио
15.4% (8)
Ничья
25% (13)
Ювентус
59.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
40.4% (21)
1:1 Ничья
21.2% (11)
2:1 Лацио
9.6% (5)
0:1 Ювентус
3.8% (2)
1:3 Ювентус
3.8% (2)
1:0 Лацио
3.8% (2)
0:2 Ювентус
3.8% (2)
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