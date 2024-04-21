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Лацио
 
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Ювентус
Прогнозы 52
Лацио 15.4% (8)
X 25% (13)
Ювентус 59.6% (31)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лацио
Ювентус

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

35 матчей

11.4%
88.6%
0 побед 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 23 победы

47 матчей

19.1%
14.9%
66%
9 побед 7 ничьих 31 победа

Первый тайм

6.4%
48.9%
44.7%
3 победы 23 ничьи 21 победа

Второй тайм

21.3%
29.8%
48.9%
10 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

К
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

0.8
0.85

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

2.11
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

73
51

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гендузи Маттео 1 0.33
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.33
Пеллегрини Лука 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 3 (1) 1
Йылдыз Кенан 2 0.67
Камбьясо Андреа 1 0.33
Ругани Даниэле 1 0.33
Влахович Душан 1 0.33
Кьеза Федерико 1 0.33
Веа Тимоти 1 0.33
Миретти Фабио 1 0.33
Маккенни Уэстон 0 0
Данило Луис 0 0
Локателли Мануэль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Родригес 1 1
Пеллегрини Лука 2 0
Гендузи Маттео 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 2 0
Костич Филип 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Веа Тимоти 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
11
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2

Результаты матчей

Лацио
Ювентус

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1/8 финала
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
1/4 финала
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
1/2 финала
2 Ювентус
0 Лацио
1 Фиорентина
0 Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Ювентус Милик Аркадиуш 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Лацио 15.4% (8)
    X 25% (13)
    Ювентус 59.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Ювентус
    3.10
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    Прогнозы на матч Лацио - Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    15.4% (8)
    Ничья
    25% (13)
    Ювентус
    59.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    40.4% (21)
    1:1 Ничья
    21.2% (11)
    2:1 Лацио
    9.6% (5)
    0:1 Ювентус
    3.8% (2)
    1:3 Ювентус
    3.8% (2)
    1:0 Лацио
    3.8% (2)
    0:2 Ювентус
    3.8% (2)
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