6:5 по фолам у нас к этой минуте. Но пока в матче нет желтых карточек. В отборе соперники стараются действовать более академично.

Дивеева и Рошу нам показали. Сегодня они не принимают участие в матче и отбывают дисквалификацию, хотя своей команде они сегодня бы пригодились.

Келлвен получил мяч на правом фланге, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, но до снаряда защитник, который мяч выбил за боковую линию.

Дуарте в подкате успел сыграть по мячу. Выбил он сферу за пределы поля. В аут снаряд спланировал по итогу.

Сергея Бурунова нам показали на трибунах. Болельщик ЦСКА сегодня в деле. Думаю, есть немало знаменитостей на стадионе, которые болеют за московский "Спартак".

Гайич на левом фланге убежал к воротам соперника, после чего попал ему рукой по лицу Дуарте. Свистка от рефери мы не услышали, но игрок "Спартака" через паузу получил желтую карточку.

Три минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.

Чалов отдавал передачу на Облякова, который по центру убегал к воротам соперника, но последний защитник догнал его и смог выбить мяч к боковой линии.

Офсайд у "армейцев" фиксирует главный арбитр встречи. Гайич оказывается в этой ситуации "вне игры". Судейский корпус фиксирует остановку в матче.

Обляков сыграл в центр на Зделара, но Мартинс грубовато в отборе сыграл против Саши. Отобрал игрок "Спартака" мяч у соперника чисто.

Аут заработали игроки ЦСКА на правом фланге. Быстрый розыгрыш мяча из-за боковой, передача в центр Агапова. Тот забросил мяч в штрафную соперника, где Чернов умело оттер от снаряда Заболотного, позволив Максименко сыграть на выходе.

Обляков с правого края отдал на Чалова, тот скатил Гайичу, но подача последнего привела к попаданию в защитника "Спартака". Угловой.

"Спартак" остается единственной командой в чемпионате, которая не забила и не пропустила после розыгрыша угловых в чемпионате страны. А вот ЦСКА является спецом по голам со стандарта. Сегодня "армейцы" имеют шанс повернуть ситуацию в свою пользу.

Три угловых кряду подали футболисты ЦСКА у ворот соперника, но ни одно стандартное положение не несло в себе реальной угрозы.

Столкнулись головами перед штрафной "Спартака" Агапов и Мартинс. Хотели сейчас медиков на поле вызывать уже арбитры, но обошлось без вмешательства врачей.

27' Отлегло у Чалова, вне всяких сомнений. Было ощущение того, что он играл рукой по мячу целенаправленно. Как бы там ни было, но игра продолжилась у нас.

25' Было от Фёдора движения рукой к игровому снаряду. Судья же держит паузу, но 11-метрового удара не будет. Нет фола, нет пенальти. Так считает Василий Казарцев.

24' А сейчас, как кажется, мяч в руку Чалову снаряд попал. Пауза в игре и тут возникает. Судья пока думает о том, стоит ли пенальти назначать. Ждем.

23' Заболотный опасно играл против соперника в подкате. Фол фиксирует судья со стороны ЦСКА. А до этого момента игрок ЦСКА оказался на газоне. Нарушения, судя по всему, не было. Можно играть.

22' Дуарте безадресный пас отдал сейчас в центр штрафной. Для Акинфеева этот пас был очень удобным. Вратарь забрал сферу в свои перчатки.

20' Келлвен с правого края прострелил мяч в штрафную, однако попал в ногу защитнику "Спартака, который сферу далее выбил за пределы футбольного газона.

19' Чалов с левого края выполнил подачу в центр штрафной, но Заболотный до мяча добраться не сумел, хотя передача очень перспективной.

18' Фолят снова "армейцы" на своей половине поля. Мартинс получает по ногам от оппонента. Зделар его еще и толкал в спину, так что заслуженный штрафной.

17' С мячом снова оказался "Спартак". Перевод с левого края в центр от Хлусевича следует - ЦСКА отбивается. Мяч на угловой Келлвен выбивает.