  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 37'
Спартак Москва
0'
Прогнозы 196
ЦСКА Москва 39.8% (78)
X 23.5% (46)
Спартак Москва 36.7% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Спартак Москва
2.90
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, pari.ru
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
3-4-3
Спартак Москва
5-3-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Спартак Москва

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

48.6%
13.5%
37.9%
18 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
КPП
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

22
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.85

Среднее время на гол

69
48

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

55
54

Голов в среднем за матч

1.49
1.46

Тотал матчей

2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (6) 0.4
Заболотный Антон 8 (1) 0.32
Файзуллаев Аббосбек 3 0.12
Давила Виктор 3 0.12
Мусаев Тамерлан 3 0.12
Гайич Милан III 3 0.12
Обляков Иван 2 0.08
Мухин Максим 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.24
Соболев Александр Сергеевич 5 0.2
Бонгонда Тео 5 0.2
Медина Хесус 4 (1) 0.16
Хлусевич Даниил 4 0.16
Мартинс Кристофер 3 0.12
Игнатов Михаил Александрович 2 0.08
Зиньковский Антон 2 0.08
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 2
Мойзес Роберто 6 0
Зделар Саша 5 0
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Бабич Срджан 4 1
Умяров Наиль 5 0
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
4
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
16
ЦСКА Москва
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Спартак Москва
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
25%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
40%
7
39%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
22%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
7
39%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
3
30%
31-45
5
25%
2
20%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90

Забито

42
35
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
6
14%
5
14%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
8
19%
6
17%
31-45
7
17%
6
17%
46-60
10
24%
4
11%
61-75
7
17%
12
34%
76-90

Пропущено

35
28
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
5
14%
8
29%
31-45
7
20%
3
11%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
10
29%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Спартак Москва

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
6
6
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
16
8
13
11
1.5
11
13
7
17
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 1:0 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 0:1 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 1:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 0:1 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 1:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 0:1 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Гайич на левом фланге убежал к воротам соперника, после чего попал ему рукой по лицу Дуарте. Свистка от рефери мы не услышали, но игрок "Спартака" через паузу получил желтую карточку. 
  • 43'
    Сергея Бурунова нам показали на трибунах. Болельщик ЦСКА сегодня в деле. Думаю, есть немало знаменитостей на стадионе, которые болеют за московский "Спартак". 
  • 42'
    Дуарте в подкате успел сыграть по мячу. Выбил он сферу за пределы поля. В аут снаряд спланировал по итогу. 
  • 40'
    Келлвен получил мяч на правом фланге, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, но до снаряда защитник, который мяч выбил за боковую линию.
  • 39'
    Дивеева и Рошу нам показали. Сегодня они не принимают участие в матче и отбывают дисквалификацию, хотя своей команде они сегодня бы пригодились. 
  • 38'
    6:5 по фолам у нас к этой минуте. Но пока в матче нет желтых карточек. В отборе соперники стараются действовать более академично.
  • Травма, повреждение
    37'
    Столкнулись головами перед штрафной "Спартака" Агапов и Мартинс. Хотели сейчас медиков на поле вызывать уже арбитры, но обошлось без вмешательства врачей. 
  • Угловой
    35'
    Три угловых кряду подали футболисты ЦСКА у ворот соперника, но ни одно стандартное положение не несло в себе реальной угрозы. 
  • 34'
    "Спартак" остается единственной командой в чемпионате, которая не забила и не пропустила после розыгрыша угловых в чемпионате страны. А вот ЦСКА является спецом по голам со стандарта. Сегодня "армейцы" имеют шанс повернуть ситуацию в свою пользу. 
  • Угловой
    33'
    Обляков с правого края отдал на Чалова, тот скатил Гайичу, но подача последнего привела к попаданию в защитника "Спартака". Угловой.
  • 32'
    Аут заработали игроки ЦСКА на правом фланге. Быстрый розыгрыш мяча из-за боковой, передача в центр Агапова. Тот забросил мяч в штрафную соперника, где Чернов умело оттер от снаряда Заболотного, позволив Максименко сыграть на выходе. 
  • 30'
    Обляков сыграл в центр на Зделара, но Мартинс грубовато в отборе сыграл против Саши. Отобрал игрок "Спартака" мяч у соперника чисто. 
  • Офсайд
    29'
    Офсайд у "армейцев" фиксирует главный арбитр встречи. Гайич оказывается в этой ситуации "вне игры". Судейский корпус фиксирует остановку в матче. 
  • 28'
    Чалов отдавал передачу на Облякова, который по центру убегал к воротам соперника, но последний защитник догнал его и смог выбить мяч к боковой линии. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Отлегло у Чалова, вне всяких сомнений. Было ощущение того, что он играл рукой по мячу целенаправленно. Как бы там ни было, но игра продолжилась у нас. 
    • Видеоповтор
      25'
      Было от Фёдора движения рукой к игровому снаряду. Судья же держит паузу, но 11-метрового удара не будет. Нет фола, нет пенальти. Так считает Василий Казарцев. 
    • Судья
      24'
      А сейчас, как кажется, мяч в руку Чалову снаряд попал. Пауза в игре и тут возникает. Судья пока думает о том, стоит ли пенальти назначать. Ждем.
    • Фол, нарушение
      23'
      Заболотный опасно играл против соперника в подкате. Фол фиксирует судья со стороны ЦСКА. А до этого момента игрок ЦСКА оказался на газоне. Нарушения, судя по всему, не было. Можно играть.
    • 22'
      Дуарте безадресный пас отдал сейчас в центр штрафной. Для Акинфеева этот пас был очень удобным. Вратарь забрал сферу в свои перчатки.
    • 20'
      Келлвен с правого края прострелил мяч в штрафную, однако попал в ногу защитнику "Спартака, который сферу далее выбил за пределы футбольного газона. 
    • 19'
      Чалов с левого края выполнил подачу в центр штрафной, но Заболотный до мяча добраться не сумел, хотя передача очень перспективной. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Фолят снова "армейцы" на своей половине поля. Мартинс получает по ногам от оппонента. Зделар его еще и толкал в спину, так что заслуженный штрафной.
    • Угловой
      17'
      С мячом снова оказался "Спартак". Перевод с левого края в центр от Хлусевича следует - ЦСКА отбивается. Мяч на угловой Келлвен выбивает. 
    • 15'
      А вот и опровержение моим словам! Это удар Келлвена по воротам следует. Мяч справа от ближней штанги проходит. ЦСКА начинает добавлять. 
    • 14'
      Владеет снарядом ЦСКА в центре поля. "Спартак" визуально лучше играет в первые 15 минут встречи. В атаке "армейцев" мы сегодня практически не видели. 
    • 13'
      Хлусевич отдал пас на Угальде. Тот в касание отдал пас в центр, где Агапов попал в ногу Соболеву, после чего мяч улетел за пределы поля. От ворот. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Штрафной удар с левого края заработал Медина, но подача от Хесуса была не самого хорошего качества. ЦСКА выбивает сферу подальше от рамки!
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Классно свою атаку разыграли "красно-белые" у ворот соперника. Медина на Пруцева сумел сбросить снаряд, и тот в касание пробил выше ворот Акинфеева метра нра три. 
    • 9'
      Чернов показывал, что его в центре поля за руку придерживал соперник. Был рядом арбитр, но не среагировал на ситуацию. Матч продолжили оппоненты. 
    • 8'
      Дуарте с левого края отдавал передачу на партнера, но сделал слишком сильную передачу. Добраться до нее никто из партнеров не сумел. Потеря у "Спартака" в атаке случилась. 
    • 7'
      Медина слева получил мяч, но не стал его подавать в штрафную ЦСКА, поскольку мог нарваться на подкат соперника. Предпочел он выкатить сферу в центр поля и снаряд оставить под своим контролем. 
    • 6'
      Хлусевич сейчас отработал в обороне. Под прессинг футболист "Спартака" попал, но смог выкатить мяч на Максименко, который уже вынес сферу в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Против Мартинса фолит сейчас Обляков. Рефери дает свисток с подсказки бокового. Сегодня фолов будет немало. Стало быть, и работы у рефери тоже будет хватать.
    • Анонс
      3'
      Стоит отметить тот факт, что в последний раз "Спартак" побеждал ЦСКА, играя в гостях, семь лет назад. Тогда "армейцы" уступили сопернику со счетом 1:2. Это был чемпионский сезон для "красно-белых". 
    • 2'
      Футболисты ЦСКА вышли сегодня на футбольный газон в красно-синих цветах, а игроки "Спартака" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовало столичное дерби! Мяч с центра поля разыграли футболисты "Спартака"! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 45'
      Дуарте Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    39.8% (78)
    Ничья
    23.5% (46)
    Спартак Москва
    36.7% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    90.52% (105)
    Нет
    9.48% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    20.4% (40)
    1:1 Ничья
    15.8% (31)
    1:2 Спартак Москва
    7.7% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    5.1% (10)
    2:2 Ничья
    4.1% (8)
    2:3 Спартак Москва
    2% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    1% (2)
    3:2 ЦСКА Москва
    1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Спартак Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный