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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 57
ЦСКА Москва 43.9% (25)
X 24.6% (14)
Спартак Москва 31.6% (18)
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Спартак Москва

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

48.6%
13.5%
37.9%
18 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
КPП
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

22
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.85

Среднее время на гол

69
48

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

55
54

Голов в среднем за матч

1.49
1.46

Тотал матчей

2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (6) 0.42
Заболотный Антон 8 (1) 0.33
Файзуллаев Аббосбек 3 0.13
Давила Виктор 3 0.13
Мусаев Тамерлан 3 0.13
Гайич Милан III 3 0.13
Обляков Иван 2 0.08
Мухин Максим 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.25
Соболев Александр Сергеевич 5 0.21
Бонгонда Тео 5 0.21
Медина Хесус 4 (1) 0.17
Хлусевич Даниил 4 0.17
Мартинс Кристофер 3 0.13
Игнатов Михаил Александрович 2 0.08
Зиньковский Антон 2 0.08
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 2
Мойзес Роберто 6 0
Зделар Саша 5 0
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Бабич Срджан 4 1
Умяров Наиль 5 0
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
4
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
16
ЦСКА Москва
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Спартак Москва
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
25%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
40%
7
39%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
22%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
7
39%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
3
30%
31-45
5
25%
2
20%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90

Забито

42
35
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
6
14%
5
14%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
8
19%
6
17%
31-45
7
17%
6
17%
46-60
10
24%
4
11%
61-75
7
17%
12
34%
76-90

Пропущено

35
28
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
5
14%
8
29%
31-45
7
20%
3
11%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
10
29%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Спартак Москва

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
6
6
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
16
8
13
11
1.5
11
13
7
17
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 57
    ЦСКА Москва 43.9% (25)
    X 24.6% (14)
    Спартак Москва 31.6% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.05
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    3.80
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    43.9% (25)
    Ничья
    24.6% (14)
    Спартак Москва
    31.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (34)
    Меньше
    29.17% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    97.92% (47)
    Нет
    2.08% (1)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    1:2 Спартак Москва
    10.5% (6)
    2:3 Спартак Москва
    3.5% (2)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.5% (2)
    3:2 ЦСКА Москва
    3.5% (2)
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