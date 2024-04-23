Тур: 21. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Спартак Москва
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
37 матчей
48.6%
13.5%
37.9%
18 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
37
Голов в среднем за матч
1.29
1.85
Среднее время на гол
69
48
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.65
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
55
54
Голов в среднем за матч
1.49
1.46
Тотал матчей
2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
60
61
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (6)
|0.42
|Заболотный Антон
|8 (1)
|0.33
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0.13
|Давила Виктор
|3
|0.13
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.13
|Гайич Милан III
|3
|0.13
|Обляков Иван
|2
|0.08
|Мухин Максим
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Агапов Илья
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Глебов Кирилл
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.21
|Бонгонда Тео
|5
|0.21
|Медина Хесус
|4 (1)
|0.17
|Хлусевич Даниил
|4
|0.17
|Мартинс Кристофер
|3
|0.13
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.08
|Зиньковский Антон
|2
|0.08
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|9
|2
|Мойзес Роберто
|6
|0
|Зделар Саша
|5
|0
|Заболотный Антон
|4
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0
|Гайич Милан III
|2
|1
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Дивеев Игорь
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|7
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Бабич Срджан
|4
|1
|Умяров Наиль
|5
|0
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Дуарте Алексис
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
4
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
16
16
ЦСКА Москва
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Спартак Москва
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
25%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
40%
7
39%
76-90
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
22%
5
28%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
7
39%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
3
30%
31-45
5
25%
2
20%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
4
20%
3
30%
76-90
Забито
42
35
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
6
14%
5
14%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
8
19%
6
17%
31-45
7
17%
6
17%
46-60
10
24%
4
11%
61-75
7
17%
12
34%
76-90
Пропущено
35
28
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
5
14%
8
29%
31-45
7
20%
3
11%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
10
29%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
66
57
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
168
1311
1113
717
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 38
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 38
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
43.9% (25)
Ничья
24.6% (14)
Спартак Москва
31.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (34)
Меньше
29.17% (14)
Обе команды забьют
Да
97.92% (47)
Нет
2.08% (1)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.1% (20)
1:1 Ничья
22.8% (13)
1:2 Спартак Москва
10.5% (6)
2:3 Спартак Москва
3.5% (2)
3:1 ЦСКА Москва
3.5% (2)
3:2 ЦСКА Москва
3.5% (2)
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