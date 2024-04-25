Тур: 21. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
6'
18'
31'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Факел
Крылья Советов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.7
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
128
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.28
|Якимов Вячеслав
|4
|0.16
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.08
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Черов Василий
|1
|0.04
|Моцпан Никита
|1
|0.04
|Божин Сергей
|1
|0.04
|Долгов Александр
|1
|0.04
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.32
|Рахманович Амар
|5 (2)
|0.2
|Салтыков Никита
|4
|0.16
|Шитов Владислав
|4
|0.16
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.12
|Горшков Юрий
|3
|0.12
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.12
|Писарский Владимир
|3
|0.12
|Рассказов Николай
|2
|0.08
|Бабкин Сергей
|2
|0.08
|Хубулов Владимир
|2
|0.08
|Бейл Гленн
|1
|0.04
|Зотов Георгий
|1
|0.04
|Карпицкий Егор
|1
|0.04
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ломаев Иван
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Орозко Франко
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
7
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Крылья Советов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
6
29
Факел
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Крылья Советов
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
36
Голы по времени матча
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
7
54%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
2
25%
4
19%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
8
38%
76-90
Забито
10
29
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
20%
7
24%
1-15
2
20%
3
10%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
1
10%
1
3%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
30%
9
31%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Забито
19
42
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
2
11%
10
24%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
4
21%
4
10%
31-45
2
11%
1
2%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
7
37%
16
38%
76-90
Пропущено
27
35
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
7%
6
17%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
7
26%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0
Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Факел
Крылья Советов
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Факел
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
38
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
204
618
1311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|19 - 27
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Факел
28.8% (44)
Ничья
38.6% (59)
Крылья Советов
32.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
1:2 Крылья Советов
13.1% (20)
0:1 Крылья Советов
9.8% (15)
2:1 Факел
9.2% (14)
1:0 Факел
5.2% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
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