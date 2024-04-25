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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Факел
0:0
Первый тайм: 32'
Крылья Советов
0'
6' Желтая карточка
Аппаев Хызыр
18' Желтая карточка
Ежов Роман
31' Желтая карточка
Акбашев Роман

Ход матча

6'
Аппаев Хызыр
 
18'
 
Ежов Роман
19'
 
Шитов Владислав
Ежов Роман
25'
 
Орозко Франко
Хубулов Владимир
31'
Акбашев Роман
 
Прогнозы 150
Факел 28.7% (43)
X 38.7% (58)
Крылья Советов 32.7% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
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31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
72
Сенхаджи
Раян
22
Юрганов
Игорь
47
Божин
Сергей
10
Альшин
Ильнур
11
Моцпан
Никита
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
4
Солдатенков
Александр
95
Гапонов
Илья
5
Горшков
Юрий
22
Костанца
Фернандо
8
Витюгов
Максим
11
Ежов
Роман
20
Рахманович
Амар
14
Салтыков
Никита
9
Хубулов
Владимир
Факел
4-4-2
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Факел
Крылья Советов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
1:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.28
Якимов Вячеслав 4 0.16
Максимов Максим 2 (1) 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.32
Рахманович Амар 5 (2) 0.2
Салтыков Никита 4 0.16
Шитов Владислав 4 0.16
Ежов Роман 3 (1) 0.12
Горшков Юрий 3 0.12
Костанца Фернандо 3 (1) 0.12
Писарский Владимир 3 0.12
Рассказов Николай 2 0.08
Бабкин Сергей 2 0.08
Хубулов Владимир 2 0.08
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 5 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Беленов Александр 2 0
Черов Василий 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Крылья Советов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

6
29
Факел
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Крылья Советов
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
36

Голы по времени матча

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
7
54%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
2
25%
4
19%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
8
38%
76-90

Забито

10
29
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
20%
7
24%
1-15
2
20%
3
10%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
1
10%
1
3%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
30%
9
31%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Забито

19
42
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
2
11%
10
24%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
4
21%
4
10%
31-45
2
11%
1
2%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
7
37%
16
38%
76-90

Пропущено

27
35
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
7%
6
17%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
7
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0
Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Факел
Крылья Советов

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Факел
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
20
4
6
18
1.5
13
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Факел
 0:0 Заявка 25 6 9 10 19 - 27 27
12.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
13.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
14.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Факел
 0:0 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
10.
Факел
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Акбашев получает жёлтую карточку у "Факела". Витюгов по центру разогнал быструю атаку своей команды и отдал пас на правый край, а футболист хозяев не успел к этому моменту и откровенно влетел ему в ноги. 
  • 33'
    Есть первый удар в створ! Квеквескири получил игровой снаряд по центру перед штрафной соперника и с левой ноги стрельнул в створ, вот только получилось точно в руки Ломаеву. 
  • Офсайд
    32'
    И ещё один офсайд у Аппаева. Уже третий по счёту. Квеквескири головой из глубины выполнил передачу к штрафной соперника, а там Аппаев немного задержался за спинами защитников. 
  • 31'
    Акбашев принял мяч на чужой половине поля и практически с 30 метров пробил по воротам. Снаряд покатился тихонько в сторону левого угла, поэтому Ломаев никаких проблем не испытал. 
  • 30'
    Моцпан из глубины выполнил перспективный заброс на правый фланг атаки, Черов на высокой скорости рвался вперёд, однако сохранить снаряд в пределах поля не удалось. 
  • 29'
    Черов получил игровой снаряд у правого края штрафной соперника и выполнил кросс в центр. Сфера по пути зацепила футболиста самарской команды и прилетела точно в руки Ломаеву. 
  • Замена
    28'
    Вынужденная замена у "Крыльев Советов". Вместо Хубулова на поле появился Орозко. 
  • 27'
    Игорь Осинькин крайне взволнованным выглядит у кромки поля. Оказывают помощь Хубулову, однако Салтыков жестами показывает, что потребуется вынужденная замена. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Да что же это такое? Хубулов рвался к штрафной соперника и в борьбе с Божиным упал на газон. За заднюю поверхность бедра держится футболист "Крыльев". 
  • 25'
    Хубулов получил отскок в центральной части поля и головой пытался выполнить передачу на правый фланг, однако Шитов уже проскочил точку для получения мяча, поэтому сферу ушла за боковую. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Квеквескири в центре поля сыграл грубовато и нарушил правила в верховой борьбе против Рахмановича. Очень часто эти два футболиста сходятся в единоборствах. 
  • 23'
    Ломаев уже не первый раз в этом матче неудачно выносит игровой снаряд из своей штрафной. Сейчас, например, голкипер гостей пытался отдать передачу на правый фланг, но сфера улетела за боковую. 
  • 22'
    К середине подобралась у нас первая половина встречи. Очень напряжённый футбол мы пока наблюдаем, в котором много борьбы и совсем нет опасных моментов. 
  • Желтая карточка
    21'
    Ежов перед уходом с поля успел получить жёлтую карточку. Появился на поле футболист "Крыльев" и снова присел на газон. Шадыханов счёл это за затяжку времени. 
  • Замена
    20'
    Вынужденная замена в составе "Крыльев Советов". Вместо Ежова на поле появился Шитов. 
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    • 19'
      Альшин получил удачный отскок перед штрафной "Крыльев" и с правой ноги с 20 метров пробил в правый верхний угол. Получилось сильно, но снаряд прошёл далеко от створа.
    • Офсайд
      18'
      Аппаев зацепился за мяч у чужой штрафной площади, но арбитры вновь зафиксировали у него офсайд. Пока даже без намёков на опасные моменты проходит наша встреча. 
    • Травма, повреждение
      17'
      И ещё один неприятный момент для "Крыльев". Ежов дёрнул мышцу и вряд ли сможет продолжить встречу. Подошёл он к своей скамейке и что-то сказал тренерскому штабу. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Рахманович в центре поля несколько передержал мяч, и Квеквескири выбил у него сферу. Упал футболист гостей на газон и пока никак не может подняться на ноги. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Очень много нарушений в стартовые минуты. Хубулов около чужой штрафной вёл борьбу за мяч и нарушил правила против Божина. Есть такое ощущение, что работы у Шадыханова сегодня будет много. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Костанца на своей половине поля совершил перехват и проткнул сферу вперёд, а ему в ногу грубо влетел Акбашев. Странно, что Шадыханов в этом моменте не показал предупреждения. 
    • Угловой
      13'
      Угловой на левом фланге заработали самарцы. Ежов выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Витюгов пробил головой, вот только снаряд пошёл гораздо левее створа. 
    • 12'
      Горшков получил игровой снаряд у левого края штрафной, красиво развернулся, а затем выполнил кросс к ближней штанге, Сенхаджи головой прервал эту передачу. 
    • Офсайд
      11'
      Квеквескири из глубины сделал передачу к левому краю штрафной соперника, Аппаев сферу получил, но прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался форвард "Факела". 
    • 10'
      Быстрая атака получилась у "Факела"! Черов от правого угла штрафной исполнил кросс к дальней штанге, Акбашев уже готовился пробить по воротам, однако его сумел опередить Рассказов. 
    • 9'
      Салтыков по левому флангу выполнил передачу к штрафной соперника, Хубулов рвался вперёд, но против него классно сыграл Божин, в подкате выбивший снаряд за боковую. 
    • Желтая карточка
      8'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Аппаев наказан у "Факела". Получил форвард хозяев мяч у чужой штрафной, прокинул его себе на ход, а затем упал на газон в борьбе с Ежовым. Арбитр углядел в этом эпизоде симуляцию. 
    • 7'
      Юрганов неожиданно по левому полуфлангу влетел в штрафную соперника, но бить почему-то не стал, а выполнил пас в центр. Защитники "Крыльев" действовали внимательно и не позволили Аппаеву пробить по воротам. 
    • 6'
      Очень неспешно начинается встреча в Воронеже. Хозяева сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль, но особого продвижения к владениям Ломаева пока нет. 
    • 5'
      Божин из центрального круга выполнил передачу к штрафной соперника, однако там никого из партнёров не оказалось, и сфера спокойно прикатилась к Солдатенкову. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Салтыков по левому флангу готовился убежать в атаку со своей половины поля, но его сзади дёрнул за футболку Черов. Шадыхнов находился рядом и сразу же дал свисток. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Рахманович и Квеквескири грубо столкнулись в центре поля. Рефери зафиксировал нарушение со стороны футболиста "Крыльев", а вот раннюю карточку показывать не стал. 
    • 2'
      Футболисты "Факела" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, самарцы играют в белых футболках и тёмных трусах. Ворота Беленова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 31'
      Акбашев Роман получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Хубулов Владимир уходит с поля. Орозко Франко выходит вместо него
    • 19'
      Ежов Роман уходит с поля. Шитов Владислав выходит вместо него
    • 18'
      Ежов Роман получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Аппаев Хызыр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Факел
    28.8% (44)
    Ничья
    38.6% (59)
    Крылья Советов
    32.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.74% (37)
    Меньше
    67.26% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    76.99% (87)
    Нет
    23.01% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (50)
    1:2 Крылья Советов
    13.1% (20)
    0:1 Крылья Советов
    9.8% (15)
    2:1 Факел
    9.2% (14)
    1:0 Факел
    5.2% (8)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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