Черов получил игровой снаряд у правого края штрафной соперника и выполнил кросс в центр. Сфера по пути зацепила футболиста самарской команды и прилетела точно в руки Ломаеву.

Моцпан из глубины выполнил перспективный заброс на правый фланг атаки, Черов на высокой скорости рвался вперёд, однако сохранить снаряд в пределах поля не удалось.

Акбашев принял мяч на чужой половине поля и практически с 30 метров пробил по воротам. Снаряд покатился тихонько в сторону левого угла, поэтому Ломаев никаких проблем не испытал.

И ещё один офсайд у Аппаева. Уже третий по счёту. Квеквескири головой из глубины выполнил передачу к штрафной соперника, а там Аппаев немного задержался за спинами защитников.

Есть первый удар в створ! Квеквескири получил игровой снаряд по центру перед штрафной соперника и с левой ноги стрельнул в створ, вот только получилось точно в руки Ломаеву.

Акбашев получает жёлтую карточку у "Факела". Витюгов по центру разогнал быструю атаку своей команды и отдал пас на правый край, а футболист хозяев не успел к этому моменту и откровенно влетел ему в ноги.

Ежов перед уходом с поля успел получить жёлтую карточку. Появился на поле футболист "Крыльев" и снова присел на газон. Шадыханов счёл это за затяжку времени.

К середине подобралась у нас первая половина встречи. Очень напряжённый футбол мы пока наблюдаем, в котором много борьбы и совсем нет опасных моментов.

Ломаев уже не первый раз в этом матче неудачно выносит игровой снаряд из своей штрафной. Сейчас, например, голкипер гостей пытался отдать передачу на правый фланг, но сфера улетела за боковую.

Квеквескири в центре поля сыграл грубовато и нарушил правила в верховой борьбе против Рахмановича. Очень часто эти два футболиста сходятся в единоборствах.

Хубулов получил отскок в центральной части поля и головой пытался выполнить передачу на правый фланг, однако Шитов уже проскочил точку для получения мяча, поэтому сферу ушла за боковую.

Да что же это такое? Хубулов рвался к штрафной соперника и в борьбе с Божиным упал на газон. За заднюю поверхность бедра держится футболист "Крыльев".

Игорь Осинькин крайне взволнованным выглядит у кромки поля. Оказывают помощь Хубулову, однако Салтыков жестами показывает, что потребуется вынужденная замена.

19' Альшин получил удачный отскок перед штрафной "Крыльев" и с правой ноги с 20 метров пробил в правый верхний угол. Получилось сильно, но снаряд прошёл далеко от створа.

18' Аппаев зацепился за мяч у чужой штрафной площади, но арбитры вновь зафиксировали у него офсайд. Пока даже без намёков на опасные моменты проходит наша встреча.

17' И ещё один неприятный момент для "Крыльев". Ежов дёрнул мышцу и вряд ли сможет продолжить встречу. Подошёл он к своей скамейке и что-то сказал тренерскому штабу.

16' Рахманович в центре поля несколько передержал мяч, и Квеквескири выбил у него сферу. Упал футболист гостей на газон и пока никак не может подняться на ноги.

15' Очень много нарушений в стартовые минуты. Хубулов около чужой штрафной вёл борьбу за мяч и нарушил правила против Божина. Есть такое ощущение, что работы у Шадыханова сегодня будет много.

14' Костанца на своей половине поля совершил перехват и проткнул сферу вперёд, а ему в ногу грубо влетел Акбашев. Странно, что Шадыханов в этом моменте не показал предупреждения.

13' Угловой на левом фланге заработали самарцы. Ежов выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Витюгов пробил головой, вот только снаряд пошёл гораздо левее створа.

12' Горшков получил игровой снаряд у левого края штрафной, красиво развернулся, а затем выполнил кросс к ближней штанге, Сенхаджи головой прервал эту передачу.

11' Квеквескири из глубины сделал передачу к левому краю штрафной соперника, Аппаев сферу получил, но прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался форвард "Факела".