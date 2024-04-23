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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Факел
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 56
Факел 23.2% (13)
X 41.1% (23)
Крылья Советов 35.7% (20)
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История личных встреч

Факел
Крылья Советов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
1:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.29
Якимов Вячеслав 4 0.17
Максимов Максим 2 (1) 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.33
Рахманович Амар 5 (2) 0.21
Салтыков Никита 4 0.17
Шитов Владислав 4 0.17
Ежов Роман 3 (1) 0.13
Горшков Юрий 3 0.13
Костанца Фернандо 3 (1) 0.13
Писарский Владимир 3 0.13
Рассказов Николай 2 0.08
Бабкин Сергей 2 0.08
Хубулов Владимир 2 0.08
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Беленов Александр 2 0
Черов Василий 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7
Факел
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Крылья Советов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

6
29
Факел
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Крылья Советов
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
36

Голы по времени матча

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
7
54%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
2
25%
4
19%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
8
38%
76-90

Забито

10
29
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
20%
7
24%
1-15
2
20%
3
10%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
1
10%
1
3%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
30%
9
31%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Забито

19
42
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
2
11%
10
24%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
4
21%
4
10%
31-45
2
11%
1
2%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
7
37%
16
38%
76-90

Пропущено

27
35
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
2
7%
6
17%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
7
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0
Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Факел
Крылья Советов

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
2:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Факел
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
20
4
6
18
1.5
13
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 42.1% пользователей.
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    • Прогнозы 56
    Факел 23.2% (13)
    X 41.1% (23)
    Крылья Советов 35.7% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Крылья Советов
    3.15
    3.20
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов

    Исход игры
    Факел
    22.8% (13)
    Ничья
    42.1% (24)
    Крылья Советов
    35.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    28% (14)
    Меньше
    72% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.1% (24)
    1:2 Крылья Советов
    15.8% (9)
    0:1 Крылья Советов
    12.3% (7)
    2:1 Факел
    8.8% (5)
    1:0 Факел
    5.3% (3)
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