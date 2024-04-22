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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Балтика
Прогнозы 54
Краснодар 88.9% (48)
X 5.6% (3)
Балтика 5.6% (3)
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История личных встреч

Краснодар
Балтика

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 12 0.5
Сперцян Эдуард 9 (5) 0.38
Олусегун Олакунле 3 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Виктор Са 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 0.21
Фернандес Алекс II 3 0.13
Кузьмин Максим 2 0.08
Лисакович Виталий 2 0.08
Гузина Гедеон 2 0.08
Мусаев Тамерлан 2 0.08
Ковалёв Юрий 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Козлов Данила Сергеевич 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Олусегун Олакунле 4 1
Олаcа Лукас 4 0
Тормена Витор 2 1
Кайо Панталеао 3 0
Кордоба Джон 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Краснодар
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Балтика
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
4
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Балтика
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

14
10
Краснодар
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Балтика
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 1
12 Не забивали 20
0
0%
3
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
6
33%
4
36%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
4
40%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
18%
3
21%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Забито

34
21
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 4
3 Не забивали 14
1
3%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
9
26%
8
38%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 19
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Балтика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

Краснодар
Балтика

Точный счет

2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:7
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 54%
2
6 раз 25%
1
4 раза 17%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
7
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
5
7
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
11
13
12
12
1.5
7
17
3
21
2.5
1
23
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    Краснодар 88.9% (48)
    X 5.6% (3)
    Балтика 5.6% (3)
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    Ничья
    Балтика
    3.80
    3.85
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Балтика

    Исход игры
    Краснодар
    87.5% (49)
    Ничья
    5.4% (3)
    Балтика
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    32.1% (18)
    2:0 Краснодар
    23.2% (13)
    1:0 Краснодар
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    4:1 Краснодар
    3.6% (2)
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