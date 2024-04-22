Тур: 21. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Краснодар
Балтика
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|12
|0.5
|Сперцян Эдуард
|9 (5)
|0.38
|Олусегун Олакунле
|3
|0.13
|Ахметов Ильзат
|2
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Олаcа Лукас
|1
|0.04
|Кади
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|1
|0.04
|Виктор Са
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5
|0.21
|Фернандес Алекс II
|3
|0.13
|Кузьмин Максим
|2
|0.08
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|Гузина Гедеон
|2
|0.08
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Фамейе Джоэль
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Олусегун Олакунле
|4
|1
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Кайо Панталеао
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Балтика
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
4
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Балтика
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
14
10
Краснодар
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Балтика
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 1
12 Не забивали 20
0
0%
3
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
6
33%
4
36%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
18%
3
21%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
3
18%
3
21%
76-90
Забито
34
21
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 4
3 Не забивали 14
1
3%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
9
26%
8
38%
76-90
Пропущено
27
30
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 19
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Балтика
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0
Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2
Результаты матчей
Краснодар
Балтика
Точный счет
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:7
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 54%
2
6 раз 25%
1
4 раза 17%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
57
210
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
1113
1212
717
321
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 38
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 38
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Балтика
Исход игры
Краснодар
87.5% (49)
Ничья
5.4% (3)
Балтика
7.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
54.35% (25)
Нет
45.65% (21)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
32.1% (18)
2:0 Краснодар
23.2% (13)
1:0 Краснодар
14.3% (8)
1:1 Ничья
5.4% (3)
4:1 Краснодар
3.6% (2)
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