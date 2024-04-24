Ушел от соперника по флангу Самошников и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Александрова полетел в аут.

На фланге Трошечкин оказался на газоне в борьбе против Самошников. Судья желтую карточку показал.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Трошечкин, потребуется ему помощь медиков.

Ушел от соперника на скорости Миранчук и покатил в штрафную на ход Пиняеву, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Со штрафного навесил Миранчук на дальнюю штангу, где пробил Пиняев, но мяч в гуще защитников застрял.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

Пауза в матче. Судьи долго просматривали повторы прошлого эпизода, но пока оставили свое решение без изменений.

Все же будет исполнять пенальти "Пари НН". Не было офсайда у форварда, да и фол все-таки был в штрафной москвичей.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Николай Калинский! Уверенно реализовал пенальти Калинский, сумев развести мяч и голкипера по разным углам, так что счет в матче открыт.

В центре поля получил по ногам Каккое в борьбе против Пеняева. Штрафной удар хозяева будут исполнять.

Ушел от соперника по флангу Самошников и навесил в штрафную на Миранчука, но тому пробить помешали защитники.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Миранчук на ход Сильянову, но тот пробил точно в защитника.

Дальний заброс исполнял Кучаев в штрафную, куда забегал Калинский, но тому пробить не позволил Баринов.

Отобрал мяч в центре поля Карпукас и тут же забросил в штрафную на Миранчука, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.

32' Врывался в штрафную на скорости Кутателадзе, но в борьбе против Ньямси оказался на газоне. Судья назначил пенальти!

31' С дальней дистанции пробивал Самошников после скидки от Миранчука, но мяч полетел крайне неточно.

29' Пробивал по воротам Миранчук из пределов штрафной после паса от Карпукаса, но мяч полетел немного неточно.

28' С угла поля Миранчук подавал на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Гоцук и вынес снаряд за пределы поля.

27' С правого фланга навесил в центр штрафной Живоглядов. Здесь выиграл борьбу Ньямси и вынес сферу за пределы поля.

25' Отдавал пас с фланга Трошечкин на ход Калинскому, но тому пробить в силовой борьбе не позволил защитник.

24' Протащил мяч к штрафной соперника Миранчук на ход Пиняеву, но на выходе Нигматуллин перехватил снаряд.

23' С центра поля Пиняев забросил в штрафную на ход Сильянову, но тому добраться до мяча не позволил Гоцук.

22' Ушел от соперника Митай и отдал на ход Пиняеву, но тот пробил с разворота точно в корпус вратарю.