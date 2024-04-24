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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Пари НН
1:0
Перерыв
Локомотив Москва
0'
1:0
35' Пенальти
Калинский Николай
42' Желтая карточка
Самошников Илья

Ход матча

35'
Калинский Николай
1:0
42'
 
Самошников Илья
Прогнозы 140
Пари НН 11.4% (16)
X 25.7% (36)
Локомотив Москва 62.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
Локомотив Москва
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25
Нигматуллин
Артур
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
27
Живоглядов
Дмитрий
78
Калинский
Николай
18
Кучаев
Константин
22
Каккоев
Никита
89
Стоцкий
Дмитрий
10
Трошечкин
Александр
23
Кутателадзе
Николоз
22
Лантратов
Илья
11
Миранчук
Антон
93
Карпукас
Артём
15
Глушенков
Максим
6
Баринов
Дмитрий
24
Ненахов
Максим
21
Митай
Марио
77
Самошников
Илья
9
Пиняев
Сергей
5
Ньямси
Жерзино
45
Сильянов
Александр
Пари НН
3-5-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Пари НН
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.24
Севикян Эдгар 4 0.16
Боселли Хуан 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Зе Турбо Жозе 2 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Кутателадзе Николоз 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.28
Тикнизян Наир 6 0.24
Жемалетдинов Рифат 5 0.2
Дзюба Артём 4 0.16
Миранчук Антон 3 (1) 0.12
Пиняев Сергей 3 0.12
Сулейманов Тимур 3 0.12
Баринов Дмитрий 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Самошников Илья 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 2
Майга Мамаду 6 0
Каккоев Никита 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 0
Тикнизян Наир 3 2
Карпукас Артём 4 1
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Фассон Лукас 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

2
22
Пари НН
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Локомотив Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

8
31

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

5
22
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
1
20%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
60%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
20%
8
36%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

24
40
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
4
17%
6
15%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
8
33%
4
10%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
25%
14
35%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
14%
5
16%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
11%
9
29%
29%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0
Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

Пари НН
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
7 раз 29%
2:0
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
7
6
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
10
1
1
11
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
12
12
2
22
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 25 9 11 5 39 - 33 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 1:0 Заявка 25 9 4 12 23 - 30 31
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Пари НН
 1:0 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
4.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
7.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 1:0 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Со штрафного навесил Миранчук на дальнюю штангу, где пробил Пиняев, но мяч в гуще защитников застрял.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    Ушел от соперника на скорости Миранчук и покатил в штрафную на ход Пиняеву, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 43'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Трошечкин, потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    42'
    На фланге Трошечкин оказался на газоне в борьбе против Самошников. Судья желтую карточку показал.
  • 41'
    Ушел от соперника по флангу Самошников и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Александрова полетел в аут.
  • 40'
    Отобрал мяч в центре поля Карпукас и тут же забросил в штрафную на Миранчука, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.
  • 39'
    Дальний заброс исполнял Кучаев в штрафную, куда забегал Калинский, но тому пробить не позволил Баринов.
  • 38'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Миранчук на ход Сильянову, но тот пробил точно в защитника.
  • 37'
    Ушел от соперника по флангу Самошников и навесил в штрафную на Миранчука, но тому пробить помешали защитники.
  • 36'
    В центре поля получил по ногам Каккое в борьбе против Пеняева. Штрафной удар хозяева будут исполнять.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Николай Калинский! Уверенно реализовал пенальти Калинский, сумев развести мяч и голкипера по разным углам, так что счет в матче открыт.
  • 34'
    Все же будет исполнять пенальти "Пари НН". Не было офсайда у форварда, да и фол все-таки был в штрафной москвичей.
  • Видеоповтор
    33'
    Пауза в матче. Судьи долго просматривали повторы прошлого эпизода, но пока оставили свое решение без изменений.
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    • Пенальти!
      32'
      Врывался в штрафную на скорости Кутателадзе, но в борьбе против Ньямси оказался на газоне. Судья назначил пенальти!
    • 31'
      С дальней дистанции пробивал Самошников после скидки от Миранчука, но мяч полетел крайне неточно.
    • 29'
      Пробивал по воротам Миранчук из пределов штрафной после паса от Карпукаса, но мяч полетел немного неточно.
    • 28'
      С угла поля Миранчук подавал на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Гоцук и вынес снаряд за пределы поля.
    • 27'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Живоглядов. Здесь выиграл борьбу Ньямси и вынес сферу за пределы поля.
    • 25'
      Отдавал пас с фланга Трошечкин на ход Калинскому, но тому пробить в силовой борьбе не позволил защитник.
    • 24'
      Протащил мяч к штрафной соперника Миранчук на ход Пиняеву, но на выходе Нигматуллин перехватил снаряд.
    • 23'
      С центра поля Пиняев забросил в штрафную на ход Сильянову, но тому добраться до мяча не позволил Гоцук.
    • 22'
      Ушел от соперника Митай и отдал на ход Пиняеву, но тот пробил с разворота точно в корпус вратарю.
    • 21'
      С правого фланга навесил Самошников в центр штрафной, но здесь головой Александров вынес за пределы поля.
    • 20'
      Ворвался в штрафную соперника Пиняев, но в чистейшем подкате отобрал снаряд Гоцук, без нарушения правил.
    • 19'
      Прорывался Миранчук по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника на угловой полетел.
    • 18'
      С углового навесил Живоглядов на дальнюю штангу, но здесь пробить Трошечкину не позволили защитники.
    • 17'
      С угла поля навесил Карпукас в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Гоцук.
    • 16'
      На фланге получил по ногам Трошечкин в борьбе с защитником. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 15'
      Сместился с фланга к линии штрафной Карпукас и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 14'
      С угла поля навесил Миранчук на ближнюю штангу, де пробил головой Карпукас, но точно в руки голкиперу.
    • 13'
      Сместился с фланга к линии штрафной Миранчук и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • Опасный момент
      12'
      Стоцкий с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где выиграл верх Кутателадзе и пробил головой. В красивейшем прыжке Лантратов потащил мяч из-под перекладины.
    • 11'
      Протащил мяч к штрафной соперника Миранчук и пробил по воротам, но в падении смог спасти свою команду Нигматуллин.
    • 10'
      Диагональ исполнял в штрафную Миранчук на ход Глушенкову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 9'
      Трошечкин сместился с фланга к центру и отдал пас вперед на ход Кутателадзе, но тому добраться до мяча не дали защитники.
    • 8'
      Отдавал пас Баринов в штрафную на Карпукаса, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 7'
      В центре поля Карпукас отобрал мяч и забросил в штрафную на Баринова, но тому пробить защитники не позволили.
    • 6'
      Самошников получил по ногам в силовой борьбе против Тихого. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Глушенков после паса от Карпускаса, но на выходе первым на мяче оказался Нигматуллин.
    • 4'
      Со штрафного навесил Миранчук на дальнюю штангу, но здесь Митаю не позволил пробить защитник.
    • 3'
      На фланге придержал руками Калинский за футболку Пиняева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Локомотива".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-голубых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! Матч начался!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Самошников Илья получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Калинский Николай из команды Пари НН забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Локомотив Москва.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Пари НН
    11.3% (16)
    Ничья
    26.1% (37)
    Локомотив Москва
    62.7% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.77% (67)
    Меньше
    41.23% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    34.5% (49)
    1:1 Ничья
    19.7% (28)
    0:1 Локомотив Москва
    9.2% (13)
    1:3 Локомотив Москва
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (6)
    2:1 Пари НН
    2.8% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    2.1% (3)
    1:0 Пари НН
    2.1% (3)
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