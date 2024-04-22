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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Локомотив Москва

История личных встреч

Пари НН
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 5 (2) 0.21
Севикян Эдгар 4 0.17
Боселли Хуан 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Зе Турбо Жозе 2 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Кутателадзе Николоз 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.29
Тикнизян Наир 6 0.25
Жемалетдинов Рифат 5 0.21
Дзюба Артём 4 0.17
Миранчук Антон 3 (1) 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Сулейманов Тимур 3 0.13
Баринов Дмитрий 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Самошников Илья 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 2
Майга Мамаду 6 0
Каккоев Никита 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 0
Тикнизян Наир 3 2
Карпукас Артём 4 1
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Фассон Лукас 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

2
22
Пари НН
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Локомотив Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

8
31

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

5
22
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
1
20%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
60%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
20%
8
36%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

24
40
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
4
17%
6
15%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
8
33%
4
10%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
25%
14
35%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
14%
5
16%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
11%
9
29%
29%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0
Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

Пари НН
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
7 раз 29%
2:0
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
7
6
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
10
1
1
11
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
12
12
2
22
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Пари НН 12.2% (6)
    X 32.7% (16)
    Локомотив Москва 55.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.60
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    3.50
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    2.45
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    Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва

    Исход игры
    Пари НН
    12.2% (6)
    Ничья
    32.7% (16)
    Локомотив Москва
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    1:2 Локомотив Москва
    30.6% (15)
    0:1 Локомотив Москва
    8.2% (4)
    1:3 Локомотив Москва
    8.2% (4)
    2:1 Пари НН
    6.1% (3)
    0:2 Локомотив Москва
    4.1% (2)
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