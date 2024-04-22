Тур: 21. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
История личных встреч
Пари НН
Локомотив Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|5 (2)
|0.21
|Севикян Эдгар
|4
|0.17
|Боселли Хуан
|2
|0.08
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.08
|Гоцук Кирилл
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.29
|Тикнизян Наир
|6
|0.25
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.21
|Дзюба Артём
|4
|0.17
|Миранчук Антон
|3 (1)
|0.13
|Пиняев Сергей
|3
|0.13
|Сулейманов Тимур
|3
|0.13
|Баринов Дмитрий
|2
|0.08
|Морозов Евгений
|2
|0.08
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Фассон Лукас
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Изидор Вильсон
|1
|0.04
|Погостнов Егор
|1
|0.04
|Сарвели Владислав
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|2
|Майга Мамаду
|6
|0
|Каккоев Никита
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|0
|Тикнизян Наир
|3
|2
|Карпукас Артём
|4
|1
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Морозов Евгений
|4
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
9
Пари НН
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
2
22
Пари НН
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Локомотив Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
8
31
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
5
22
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
1
20%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
60%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
20%
8
36%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
24
40
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
4
17%
6
15%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
8
33%
4
10%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
6
25%
14
35%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
14%
5
16%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
11%
9
29%
29%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0
Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2
Результаты матчей
Пари НН
Локомотив Москва
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
7 раз 29%
2:0
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
57
76
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
101
111
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
213
618
1212
222
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 38
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 38
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва
Исход игры
Пари НН
12.2% (6)
Ничья
32.7% (16)
Локомотив Москва
55.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (15)
1:2 Локомотив Москва
30.6% (15)
0:1 Локомотив Москва
8.2% (4)
1:3 Локомотив Москва
8.2% (4)
2:1 Пари НН
6.1% (3)
0:2 Локомотив Москва
4.1% (2)
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