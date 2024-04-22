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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
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Прогнозы 53
Зенит 86.8% (46)
X 5.7% (3)
Рубин 7.5% (4)
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История личных встреч

Зенит
Рубин

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2.13
1.56

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.44

Среднее время на гол

80
62

Всего голов

52
48

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.67
Сергеев Иван 6 0.25
Вендел Маркус 4 0.17
Клаудиньо 4 (1) 0.17
Мостовой Андрей 3 0.13
Дуглас Сантос 2 0.08
Мантуан Густаво 2 0.08
Артур Виктор Гимараес 2 0.08
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (1) 0.21
Вада Валентин 4 0.17
Фамейе Джоэль 3 0.13
Безруков Руслан 2 0.08
Мартынович Александр 1 0.04
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 6 0
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 6 0
Даку Мирлинд 6 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Зотов Александр 2 0
Мартынович Александр 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Зенит
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Зенит
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Рубин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

21
10
Зенит
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Рубин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
2
10%
2
22%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Забито

23
11
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 16
3
13%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
6
55%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
2
18%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
33%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Забито

43
20
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 7
16 Забивали первыми 13
1 Не забивали 9
5
12%
4
20%
1-15
6
14%
1
5%
16-30
9
21%
8
40%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
6
14%
2
10%
61-75
10
23%
4
20%
76-90

Пропущено

21
31
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
29%
4
13%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
7
33%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0
Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1
Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2

Результаты матчей

Зенит
Рубин

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Зенит
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
2
10
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
16
8
13
11
1.5
5
19
6
18
2.5
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 53
    Зенит 86.8% (46)
    X 5.7% (3)
    Рубин 7.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Рубин
    1.34
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    5.00
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    Прогнозы на матч Зенит - Рубин

    Исход игры
    Зенит
    86.8% (46)
    Ничья
    5.7% (3)
    Рубин
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    23.4% (11)
    Нет
    76.6% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    41.5% (22)
    3:0 Зенит
    13.2% (7)
    2:1 Зенит
    11.3% (6)
    1:0 Зенит
    5.7% (3)
    4:1 Зенит
    3.8% (2)
    0:1 Рубин
    3.8% (2)
    4:0 Зенит
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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