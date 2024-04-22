Тур: 21. Стадион: Газпром Арена.
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Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зенит
Рубин
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
2.13
1.56
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.44
Среднее время на гол
80
62
Всего голов
52
48
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|16
|0.67
|Сергеев Иван
|6
|0.25
|Вендел Маркус
|4
|0.17
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.17
|Мостовой Андрей
|3
|0.13
|Дуглас Сантос
|2
|0.08
|Мантуан Густаво
|2
|0.08
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.08
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Педро дос Сантос
|1
|0.04
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|0.21
|Вада Валентин
|4
|0.17
|Фамейе Джоэль
|3
|0.13
|Безруков Руслан
|2
|0.08
|Мартынович Александр
|1
|0.04
|Ашурматов Рустам
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Чумич Никола
|1
|0.04
|Ранджелович Лазар
|1
|0.04
|Иву Угучукву
|1
|0.04
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|6
|0
|Дуглас Сантос
|4
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|6
|0
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|1
|Зотов Александр
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Зенит
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Рубин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
21
10
Зенит
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Рубин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
24
13
Голы по времени матча
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
2
10%
2
22%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 16
3
13%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
6
55%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
2
18%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
33%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Забито
43
20
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 7
16 Забивали первыми 13
1 Не забивали 9
5
12%
4
20%
1-15
6
14%
1
5%
16-30
9
21%
8
40%
31-45
7
16%
1
5%
46-60
6
14%
2
10%
61-75
10
23%
4
20%
76-90
Пропущено
21
31
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
29%
4
13%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
7
33%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0
Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1
Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2
Результаты матчей
Зенит
Рубин
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Зенит
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
39
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
168
1311
519
618
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 38
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 38
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Рубин
Исход игры
Зенит
86.8% (46)
Ничья
5.7% (3)
Рубин
7.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (18)
Меньше
61.7% (29)
Обе команды забьют
Да
23.4% (11)
Нет
76.6% (36)
Популярный счёт
2:0 Зенит
41.5% (22)
3:0 Зенит
13.2% (7)
2:1 Зенит
11.3% (6)
1:0 Зенит
5.7% (3)
4:1 Зенит
3.8% (2)
0:1 Рубин
3.8% (2)
4:0 Зенит
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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