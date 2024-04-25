Тур: 21. Стадион: Ахмат-Арена.
Ход матча
26'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
-
23 Швец АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
История личных встреч
Ахмат
Сочи
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|6 (4)
|0.24
|Ковачев Светослав
|3
|0.12
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.12
|Бериша Бернард
|2
|0.08
|Ильин Владимир
|2
|0.08
|Тимофеев Артём
|2
|0.08
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Камило Рейжерс
|1
|0.04
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.2
|Сауль Гуарирапа
|3
|0.12
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.08
|Бурмистров Никита
|2
|0.08
|Дркушич Ваня
|2
|0.08
|Кравцов Кирилл
|2
|0.08
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.08
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.04
|Алвес Марсело
|1
|0.04
|Юкич Александар
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|7
|0
|Семёнов Андрей
|5
|1
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Камилов Владислав
|4
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Заика Кирилл
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Сааведра Игнасио
|3
|0
|Кордова Серхио
|1
|1
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
|Сауль Гуарирапа
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
7
Ахмат
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
6
16
Ахмат
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Сочи
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
8
38%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
6
29%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
8
50%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
24
28
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
8
33%
4
14%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
21%
8
29%
76-90
Пропущено
36
37
22 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
19%
4
11%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
14
39%
13
35%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
2
6%
3
8%
61-75
7
19%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1
Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2
Результаты матчей
Ахмат
Сочи
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
39
57
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1311
519
816
123
321
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|34 - 29
|39
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|11
|5
|44 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|1:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 37
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|0:1 Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|14.
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Сочи
Исход игры
Ахмат
45.1% (65)
Ничья
32.6% (47)
Сочи
22.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (36)
2:1 Ахмат
15.3% (22)
1:0 Ахмат
15.3% (22)
1:2 Сочи
12.5% (18)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Ахмат
2.1% (3)
3:1 Ахмат
1.4% (2)
0:2 Сочи
1.4% (2)
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