Первый тайм

37' С мячом на своей половине поля Дркушич, перевод на Алвеса, тот на Сааведра. Держат в обороне мяч игроки "Сочи".

36' Заболотный с мячом, передача на Алвеса, тот на Дркушича, который взял игру в свои ноги. Решил на ударную позицию выйти, но слишком много игроков для этого необходимо обыграть.

34' Дркушич грубо подкатывается под Ловата, грубо было. Чуть до травмы не дошло дело.

33' Сааведра снова грубо встречает соперника. Так и до конца матча можно не доиграть.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Садулаев !!! Передача от Камилова к линии штрафной площади на Садулаева, который с правой ноги в верхний дальний угол направил игровой снаряд!

30' Камилов с мячом, передача на левый край, принял игровой снаряд Садулаев и...