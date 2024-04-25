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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Ахмат
1:0
Первый тайм: 30'
Сочи
0'
26' Желтая карточка
Сааведра Игнасио

Ход матча

26'
 
Сааведра Игнасио
Прогнозы 144
Ахмат 45.1% (65)
X 32.6% (47)
Сочи 22.2% (32)
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История личных встреч

Ахмат
Сочи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 6 (4) 0.24
Ковачев Светослав 3 0.12
Агаларов Гамид 3 (2) 0.12
Бериша Бернард 2 0.08
Ильин Владимир 2 0.08
Тимофеев Артём 2 0.08
Тодорович Дарко 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.2
Сауль Гуарирапа 3 0.12
Джорджевич Лука 2 0.08
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.08
Бурмистров Никита 2 0.08
Дркушич Ваня 2 0.08
Кравцов Кирилл 2 0.08
Игнатьев Иван 2 (1) 0.08
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Камилов Владислав 4 0
Бериша Бернард 4 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Заика Кирилл 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Кордова Серхио 1 1
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Сауль Гуарирапа 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
7
Ахмат
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
16
Ахмат
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Сочи
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
8
38%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
6
29%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
8
50%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

24
28
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
8
33%
4
14%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
21%
8
29%
76-90

Пропущено

36
37
22 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
19%
4
11%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
14
39%
13
35%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
2
6%
3
8%
61-75
7
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1
Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2

Результаты матчей

Ахмат
Сочи

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
13
11
5
19
1.5
8
16
1
23
2.5
3
21
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 1:0 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 0:1 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 1:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 0:1 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 1:0 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 0:1 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    С мячом на своей половине поля  Дркушич, перевод на Алвеса, тот на Сааведра. Держат в обороне мяч игроки "Сочи".
  • 36'
     Заболотный с мячом, передача на Алвеса, тот на Дркушича, который взял игру в свои ноги. Решил на ударную позицию выйти, но слишком много игроков для этого необходимо обыграть.
  • 34'
    Дркушич грубо подкатывается под Ловата, грубо было. Чуть до травмы не дошло дело.
  • 33'
     Сааведра снова грубо встречает соперника. Так и до конца матча можно не доиграть.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!!  Садулаев !!! Передача от Камилова к линии штрафной площади на  Садулаева, который с правой ноги в верхний дальний угол направил игровой снаряд!
  • 30'
    Камилов с мячом, передача на левый край, принял игровой снаряд  Садулаев и...
  • 29'
     Садулаев оказался на газоне в чужой площади, вёл он борьбу с Макарчуком, но на захват и нарушение правил там не тянуло.
  • 28'
    Обменялись команды ударами. Но пока на гол они не тянут. 
  • Опасный момент
    27'
    После розыгрыша углового с линии штрафной площади бил Юкич, с правой ноги после прострела Бурмистрова, получился удар! Шелия ногами забрал мяч.
  • 26'
    Заброс на  Бурмистрова, мяч от него отскочил, Юкич пытался игровой снаряд подобрать, но первым на мяче оказался Крамарич, который пробил в соперника. Угловой для "Сочи".
  • Желтая карточка
    26'
     Сааведра за грубую игру локтями получил жёлтую карточку. 
  • 25'
    Середина первого тайма. Счёт не открыт. Не открыт он и в параллельном матче между ЦСКА и "Спартаком".
  • 24'
    С мячом  Алвес, передача на левый край, где подобрал его Юкич, но с передачей он затянул.
  • Опасный момент
    23'
    Есть момент у нас!  Богосавац протащил мяч до чужой штрафной площади, покатил передачу на Ковачева, который в касание пробил по воротам! Заболотный ногами отразил мяч в сторону.
  • 22'
    На правом фланге оказался Бурмистров, подождал забегание партнёра, покатил мяч, но слишком медленно. Перехватил игровой снаряд Шатара.
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    • Фол, нарушение
      21'
      Нарушение правил зафиксировал арбитр. Садулаев потерял мяч, Шатара в подкате нарушил правила. Сразу же раздался свисток Иванова.
    • 20'
       Ловат бросил аут на левом фланге,  Садулаев вторым касанием пытался перевести на Тимофеева, не перехватили мяч соперники.
    • 19'
      Темп матча оставляет желать лучшего. Неудивительно, что команды ведут борьбу за выживание. Даже в Первой лиге бывают встречи с более высоким темпом.
    • 18'
      Шелия с мячом, принял он передачу от Шатара, длинный заброс на Агаларова, тот на Ковачева отыграл, который продолжил на Ловата, подача... Агаларов пытался головой подправить мяч в ворота Заболотного. Не вышло. 
    • 17'
       Маргасов с мячом на правом фланге, перевод назад. Дркушич не спеша выбегает в линию атаки. 
    • 16'
      Юкич прорвался вперёд, отдал к линии штрафной площади на  Крамарича, тот скинул на Бурмистрова, удар в касание которого пришёлся в руки Шелия.
    • 15'
      Рывок по левому краю  Алвеса, но его прочитал  Богосавац, отобравший мяч у соперника. 
    • 14'
      Сергей Иванов, главный арбитр матча, заметил взмах руки Ловата, который отмахнулся от Бурмистрова. Грубо. 
    • 13'
       Дркушич разыграл игровой снаряд, передача на левый край пошла, откуда последовал диагональный заброс на Бурмистрова, тот до мяча не добрался. 
    • 12'
       Сааведрас мячом, передача на Юкича вышла слишком сильной. Шелия подобрал игровой снаряд. 
    • 11'
      Высокий заброс в линию атаки у хозяев,  Маргасов снял игровой снаряд, который отправил за боковую линию.
    • 10'
      Начал атаку "Сочи" Алвес, перевод на правый край на Маргасова, тот по краю увидел рывок Сааведра, отыграл ему.
    • Угловой
      9'
       Ловат пошёл исполнять корнер. Подача на дальнюю штангу, высокая дуга, мяч отскочил к Камилову, который с правой ноги, положив корпус, пробил по воротам! Мимо цели.
    • 8'
      С мячом на правом фланге  Богосавац, который получил передачу от Тимофеева, прострел выполнил, попал в ногу защитнику. Угловой. 
    • 7'
      В спокойном темпе начался матч. Одним угловым отметились команды и под свист немногочисленных болельщиков хозяева контролируют игровой снаряд на своей половине поля. 
    • Угловой
      5'
       Бурмистров и Крамарич пошли разыгрывать корнер. Подача уходящая, Алвес шёл к мячу, Маргасов пытался пробить с ходу, не вышло. Мяч у Шелия.
    • 4'
       Маргасов исполнил подачу на дальнюю штангу,  Богосавац не позволил сопернику им завладеть, выбив мяч на угловой. 
    • 3'
      Камилов нарушил правила, разыграл стандарт Кравцов, перевод на левый край пошёл. Вернули мяч в оборону игроки "Сочи". Перевод на Маргасова, который не стал развивать атаку. Сыграл на Дркушича. 
    • 2'
      От ворот готов пробить Шелия. Голкипер "Ахмата" один из игроков старше 35 лет, кто прибавил в цене в течение текущего сезона. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 30'
      Г О О О О Л - Садулаев Лечи бьет в цель!
    • 26'
      Сааведра Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Сочи

    Исход игры
    Ахмат
    45.1% (65)
    Ничья
    32.6% (47)
    Сочи
    22.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (36)
    2:1 Ахмат
    15.3% (22)
    1:0 Ахмат
    15.3% (22)
    1:2 Сочи
    12.5% (18)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:0 Ахмат
    2.1% (3)
    3:1 Ахмат
    1.4% (2)
    0:2 Сочи
    1.4% (2)
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