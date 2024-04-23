  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Сочи
Прогнозы 51
Ахмат 39.2% (20)
X 41.2% (21)
Сочи 19.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Сочи
3.45
Реклама, betboom.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ахмат
Сочи

История личных встреч

Ахмат
Сочи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 6 (4) 0.25
Ковачев Светослав 3 0.13
Агаларов Гамид 3 (2) 0.13
Бериша Бернард 2 0.08
Ильин Владимир 2 0.08
Тимофеев Артём 2 0.08
Тодорович Дарко 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.21
Сауль Гуарирапа 3 0.13
Джорджевич Лука 2 0.08
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.08
Бурмистров Никита 2 0.08
Дркушич Ваня 2 0.08
Кравцов Кирилл 2 0.08
Игнатьев Иван 2 (1) 0.08
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Камилов Владислав 4 0
Бериша Бернард 4 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Заика Кирилл 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Кордова Серхио 1 1
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Сааведра Игнасио 2 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Сауль Гуарирапа 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сочи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
7
Ахмат
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
16
Ахмат
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Сочи
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
8
38%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
6
29%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
8
50%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

24
28
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
8
33%
4
14%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
21%
8
29%
76-90

Пропущено

36
37
22 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
19%
4
11%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
14
39%
13
35%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
2
6%
3
8%
61-75
7
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1
Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2

Результаты матчей

Ахмат
Сочи

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
13
11
5
19
1.5
8
16
1
23
2.5
3
21
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.09. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.09 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Ахмат 39.2% (20)
    X 41.2% (21)
    Сочи 19.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Сочи
    3.45
    Реклама, betboom.ru
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Сочи

    Исход игры
    Ахмат
    39.2% (20)
    Ничья
    41.2% (21)
    Сочи
    19.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    1:0 Ахмат
    17.6% (9)
    2:1 Ахмат
    13.7% (7)
    1:2 Сочи
    9.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    0:2 Сочи
    3.9% (2)
    0:1 Сочи
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ахмат
    Сочи
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный