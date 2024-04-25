Тур: 21. Стадион: Екатеринбург Арена.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
16 ИталоЗащитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Нападающий
-
7 РоналдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Зубенко ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Урал
Ростов
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.93
Среднее время на гол
84
96
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.43
Среднее время на гол
74
63
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.14
1.18
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
78
76
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.21
|Каштанов Алексей
|5 (3)
|0.21
|Бикфалви Эрик
|3
|0.13
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.13
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Бегич Сильвие
|2
|0.08
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|Гильерме Шеттине
|1
|0.04
|Ишков Илья
|1
|0.04
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.33
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.25
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.25
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.13
|Щетинин Кирилл
|2
|0.08
|Глебов Данил
|2
|0.08
|Роналдо
|2
|0.08
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|8
|0
|Кулаков Денис
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Комличенко Николай
|4
|0
|Сако Умар
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Результаты матчей
Урал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
8
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
7
22
Урал
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Ростов
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
25% (6)
58% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
12
30
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
5
25%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
6
30%
76-90
Забито
10
23
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
4
40%
5
22%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
4
17%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Забито
25
36
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
3
12%
4
11%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
4
16%
10
28%
31-45
7
28%
6
17%
46-60
1
4%
2
6%
61-75
6
24%
8
22%
76-90
Пропущено
37
38
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
4
11%
8
21%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
7
19%
4
11%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
10
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2
Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2
Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
Результаты матчей
Урал
Ростов
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Урал
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
85
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
204
816
1113
222
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|9.
|0:0 Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 38
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|13.
|0:0 Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 38
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 21
|10
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Ростов
Исход игры
Урал
22.4% (34)
Ничья
35.5% (54)
Ростов
42.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (41)
1:2 Ростов
23% (35)
2:1 Урал
11.2% (17)
0:1 Ростов
4.6% (7)
1:0 Урал
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
6:1 Урал
1.3% (2)
1:3 Ростов
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!