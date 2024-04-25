Первый тайм

5' Ишков с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Ионов был в офсайде и не стал бороться за мяч.

4' Медведев от левого угла вратарской довольно рискованно закрутил мяч на правый фланг, в итоге едва мяч не перехватили игроки "Урала".

3' Роналдо из центра половины поля "Урала" выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Комличенко, Филипенко грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

2' Филипенко в центре поля нарушил правила против Роналдо. Игроки "Ростова" очень быстро разыграли стандарт.