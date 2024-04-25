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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Урал
0:0
Первый тайм: 4'
Ростов
0'
Прогнозы 147
Урал 22.4% (33)
X 36.1% (53)
Ростов 41.5% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ростов

История личных встреч

Урал
Ростов

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:3
К
2:1
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:3
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.43

Среднее время на гол

74
63

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.14
1.18

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

78
76

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.21
Каштанов Алексей 5 (3) 0.21
Бикфалви Эрик 3 0.13
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.13
Ионов Алексей 2 0.08
Бегич Сильвие 2 0.08
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.33
Мохебби Мохаммад 6 0.25
Осипенко Максим 6 (4) 0.25
Комличенко Николай 3 (1) 0.13
Щетинин Кирилл 2 0.08
Глебов Данил 2 0.08
Роналдо 2 0.08
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 8 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Мишкич Даниэль 3 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Газинский Юрий 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 7 0
Мелёхин Виктор 5 1
Комличенко Николай 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Лангович Андрей 0 1
Роналдо 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0

Результаты матчей

Урал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
8
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
22
Урал
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Ростов
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
25% (6)
58% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

12
30

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
5
25%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Забито

10
23
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
4
40%
5
22%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
4
17%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Забито

25
36
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
3
12%
4
11%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
4
16%
10
28%
31-45
7
28%
6
17%
46-60
1
4%
2
6%
61-75
6
24%
8
22%
76-90

Пропущено

37
38
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
4
11%
8
21%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
7
19%
4
11%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
10
27%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2
Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2
Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Урал
Ростов

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Урал
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
5
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
20
4
8
16
1.5
11
13
2
22
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
9.
Ростов
 0:0 Заявка 25 9 8 8 36 - 38 35
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
13.
Урал
 0:0 Заявка 25 6 7 12 24 - 38 25
14.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 21 10
12.
Урал
 0:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Ишков с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Ионов был в офсайде и не стал бороться за мяч. 
  • 4'
    Медведев от левого угла вратарской довольно рискованно закрутил мяч на правый фланг, в итоге едва мяч не перехватили игроки "Урала". 
  • 3'
    Роналдо из центра половины поля "Урала" выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Комличенко, Филипенко грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Филипенко в центре поля нарушил правила против Роналдо. Игроки "Ростова" очень быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Екатеринбурге за очки. "Уралу" и "Ростову" в этом противостоянии будет совсем не лишним победить, но для команды Виктора Гончаренко не самым плохим исходом будет и ничья при своих болельщиках. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Рустам Мухтаров из Петрозаводска и Арам Петросян из Бронниц. Резервным арбитром на этот матч назначен рафаэль Шафеев из Волгограда. На VAR будут работать Андрей Фисенко из Владивостока и Вера Опейкина из Сочи. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче перенесённого 21 тура чемпионата России между "Уралом" из Екатеринбурга и "Ростовом" из Ростова-на-Дону. Вместе вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 147
Урал 22.4% (33)
X 36.1% (53)
Ростов 41.5% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ростов
3.15
3.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал 0:0 Ростов

Исход игры
Урал
22.4% (34)
Ничья
35.5% (54)
Ростов
42.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
51.26% (61)
Меньше
48.74% (58)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (41)
1:2 Ростов
23% (35)
2:1 Урал
11.2% (17)
0:1 Ростов
4.6% (7)
1:0 Урал
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
6:1 Урал
1.3% (2)
1:3 Ростов
1.3% (2)
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