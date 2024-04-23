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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Урал
 
Позже
Ростов
Прогнозы 55
Урал 23.6% (13)
X 32.7% (18)
Ростов 43.6% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ростов

История личных встреч

Урал
Ростов

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:3
К
2:1
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:3
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.43

Среднее время на гол

74
63

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.14
1.18

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

78
76

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.21
Каштанов Алексей 5 (3) 0.21
Бикфалви Эрик 3 0.13
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.13
Ионов Алексей 2 0.08
Бегич Сильвие 2 0.08
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.33
Мохебби Мохаммад 6 0.25
Осипенко Максим 6 (4) 0.25
Комличенко Николай 3 (1) 0.13
Щетинин Кирилл 2 0.08
Глебов Данил 2 0.08
Роналдо 2 0.08
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 8 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Мишкич Даниэль 3 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Газинский Юрий 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 7 0
Мелёхин Виктор 5 1
Комличенко Николай 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Лангович Андрей 0 1
Роналдо 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0

Результаты матчей

Урал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ростов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
8
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
22
Урал
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Ростов
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
25% (6)
58% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

12
30

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
5
25%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Забито

10
23
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
4
40%
5
22%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
4
17%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Забито

25
36
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
3
12%
4
11%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
4
16%
10
28%
31-45
7
28%
6
17%
46-60
1
4%
2
6%
61-75
6
24%
8
22%
76-90

Пропущено

37
38
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
4
11%
8
21%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
7
19%
4
11%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
10
27%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2
Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2
Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Урал
Ростов

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Урал
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
5
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
20
4
8
16
1.5
11
13
2
22
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 55
    Урал 23.6% (13)
    X 32.7% (18)
    Ростов 43.6% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ростов
    2.80
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Ростов

    Исход игры
    Урал
    23.6% (13)
    Ничья
    32.7% (18)
    Ростов
    43.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (27)
    Меньше
    49.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    30.9% (17)
    1:1 Ничья
    29.1% (16)
    2:1 Урал
    10.9% (6)
    0:1 Ростов
    7.3% (4)
    1:0 Урал
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    0:2 Ростов
    3.6% (2)
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