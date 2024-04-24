Тур: 21. Стадион: Газовик.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Оренбург
Динамо Москва
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6
|0.25
|Перес Матиас
|5
|0.21
|Марин Джимми
|3
|0.13
|Обухов Владимир
|3
|0.13
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.08
|Хотулёв Данила
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.04
|Башич Иван
|1
|0.04
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.04
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|11
|0.46
|Бителло
|6
|0.25
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.17
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.17
|Макаров Денис
|4
|0.17
|Нгамалё Николя
|2
|0.08
|Фернандес Роберто
|2
|0.08
|Гладышев Ярослав
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Фомин Даниил
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|11
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|7
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Деограсия Давид
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|4
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Смолов Фёдор
|3
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
11
Оренбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
6
14
Оренбург
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Динамо Москва
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
17
25
4 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
12%
5
20%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
2
8%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
6
35%
76-90
Забито
10
17
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
5
50%
2
12%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Забито
27
42
5 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
2
7%
8
19%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
1
4%
10
24%
31-45
7
26%
8
19%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
11
41%
4
10%
76-90
Пропущено
31
30
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
9
29%
29%
6
20%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
9
29%
29%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0
Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2
Результаты матчей
Оренбург
Динамо Москва
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 29%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
47
66
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
211
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
213
618
1311
420
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|44 - 20
|50
|2.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 23
|46
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|40 - 32
|41
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|5.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 32
|38
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|44 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 35
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 38
|34
|9.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|21 - 30
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|22 - 30
|28
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|19 - 27
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 31
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 38
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 28
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 19
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 14
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|12 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|11 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Оренбург
|Перес Матиас
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва
Исход игры
Оренбург
17.6% (28)
Ничья
20.1% (32)
Динамо Москва
62.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
37.1% (59)
1:1 Ничья
15.7% (25)
0:2 Динамо Москва
3.8% (6)
0:1 Динамо Москва
3.1% (5)
2:1 Оренбург
3.1% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:0 Оренбург
1.9% (3)
1:3 Динамо Москва
1.3% (2)
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