  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 51
Оренбург 19.6% (10)
X 17.6% (9)
Динамо Москва 62.7% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Динамо Москва
3.55
3.90
Реклама, betcity.ru
2.36
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Оренбург
Динамо Москва

История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:4
ТМК
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 0.25
Перес Матиас 5 0.21
Марин Джимми 3 0.13
Обухов Владимир 3 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.08
Хотулёв Данила 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 11 0.46
Бителло 6 0.25
Смолов Фёдор 4 (2) 0.17
Чавес Луис 4 (1) 0.17
Макаров Денис 4 0.17
Нгамалё Николя 2 0.08
Фернандес Роберто 2 0.08
Гладышев Ярослав 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Фомин Даниил 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 11 0
Флорентин Сесар Габриэль 7 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Деограсия Давид 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Прохин Данила 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 4 1
Лаксальт Диего 5 0
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Фомин Даниил 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Оренбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
11
Оренбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

6
14
Оренбург
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Динамо Москва
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

17
25
4 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
12%
5
20%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
2
8%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Забито

10
17
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
5
50%
2
12%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

27
42
5 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
2
7%
8
19%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
1
4%
10
24%
31-45
7
26%
8
19%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
11
41%
4
10%
76-90

Пропущено

31
30
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
9
29%
29%
6
20%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
9
29%
29%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0
Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2

Результаты матчей

Оренбург
Динамо Москва

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
6
6
4
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
13
11
4
20
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 15 5 4 44 - 20 50
2.
Краснодар
 Заявка 24 13 7 4 38 - 23 46
3.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 8 5 40 - 32 41
4.
Спартак Москва
 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5.
Локомотив Москва
 Заявка 24 9 11 4 39 - 32 38
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 9 10 5 44 - 33 37
7.
Крылья Советов
 Заявка 24 10 6 8 42 - 35 36
8.
Ростов
 Заявка 24 9 7 8 36 - 38 34
9.
Рубин
 Заявка 24 9 6 9 21 - 30 33
10.
Пари НН
 Заявка 24 8 4 12 22 - 30 28
11.
Факел
 Заявка 24 6 8 10 19 - 27 26
12.
Оренбург
 Заявка 24 6 8 10 27 - 31 26
13.
Урал
 Заявка 24 6 6 12 24 - 38 24
14.
Балтика
 Заявка 24 6 5 13 23 - 28 23
15.
Ахмат
 Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
16.
Сочи
 Заявка 24 4 7 13 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2.
Зенит
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Пари НН
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
14.
Факел
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
15.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 23 - 19 18
3.
Рубин
 Заявка 12 5 2 5 10 - 14 17
4.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
8.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
9.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 2 7 13 - 21 11
11.
Ростов
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
16.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 12 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 11 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Краснодар Черников Александр 11
Оренбург Перес Матиас 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Оренбург 19.6% (10)
    X 17.6% (9)
    Динамо Москва 62.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Динамо Москва
    3.55
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    2.36
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Оренбург - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    19.6% (10)
    Ничья
    17.6% (9)
    Динамо Москва
    62.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    41.2% (21)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    0:2 Динамо Москва
    7.8% (4)
    1:0 Оренбург
    5.9% (3)
    2:1 Оренбург
    5.9% (3)
    0:1 Динамо Москва
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оренбург
    Динамо Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный