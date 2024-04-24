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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:0
Первый тайм: 14'
ХИК
0'
1:0
7' Гол
Jaime Moreno II

Ход матча

7'
Jaime Moreno II
(Valentin Gasc)
1:0
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
ХИК
3.70
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3.75
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2.10
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Все Коэффициенты
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
16
Otto
Kemppainen
18
Арсало
Маркус
8
Valentin
Gasc
2
Фати
Бабакар
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
1
Ост
Джесси
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
6
Хальме
Аапо
4
Тойвио
Йоона
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
17
Банде
Хассане
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
18
Кескинен
Топи
11
Олусанья
Антони
9
Планж
Люк
СЯК Сейнайоки
ХИК

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
ХИК

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
128.6%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

33 матча

18.2%
15.2%
66.6%
6 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

В
2:3
В
1:2
В
0:0
ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.82
0.69

Среднее время на гол

109
130

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.76

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.33
1.24

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 2 (1) 0.5
Ханнола Пюрю 1 0.25
Kasper Paananen 1 0.25
Valentin Gasc 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 3 0.75
Лингман Лукас 1 (1) 0.25
Тойвио Йоона 1 0.25
Банде Хассане 1 0.25
_Ezeh D. 1 0.25
Планж Люк 0 0
Олусанья Антони 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jaime Moreno II 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Пирес Келвин 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Valentin Gasc 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Лингман Лукас 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1
ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
ХИК

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
ВПС
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Гнистан
 3 2 0 1 10 - 8 6
4.
ХИК
 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
10.
Лахти
 3 0 2 1 1 - 5 2
11.
ЕИФ Экенас
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ХИК
 0:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
5.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
СЯК Сейнайоки
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
8.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
ХИК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
ХИК Кескинен Топи 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ЕИФ Экенас Аду Энох 2
Гнистан Jonas Enkerud 2
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Valentin Gasc сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Jaime Moreno бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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СЯК Сейнайоки
Ничья
ХИК
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