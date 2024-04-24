Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
3:3
Конец матча
0'
1:0
7' ГолJaime Moreno II
18' Желтая карточкаБанде Хассане
35' Желтая карточкаХальме Аапо
1:1
45' ГолЛайонс-Фостер Бруклин
2:1
53' ГолКарялайнен Расмус
2:2
57' ГолОлусанья Антони
2:3
62' ГолКескинен Топи
70' Желтая карточкаValentin Gasc
3:3
88' ГолKasper Paananen
90' Желтая карточкаПирес Келвин
90'+4
Ход матча
7'
1:0
18'
35'
45'
53'
57'
2:2
62'
2:3
70'
88'
3:3
90'
10
Ханнола
Пюрю
14
Сарпей
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуНападающий
-
-
36 Denis Cukici
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Ossi Virta
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
ХИК
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
128.6%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
33 матча
18.2%
15.2%
66.6%
6 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.82
0.69
Среднее время на гол
109
130
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.88
1.76
Среднее время на гол
48
51
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.33
1.24
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|0.75
|Kasper Paananen
|2
|0.5
|Ханнола Пюрю
|1
|0.25
|Карялайнен Расмус
|1
|0.25
|Valentin Gasc
|0
|0
|Фати Бабакар
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|1
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.25
|Олусанья Антони
|1
|0.25
|Тойвио Йоона
|1
|0.25
|Банде Хассане
|1
|0.25
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.25
|_Ezeh D.
|1
|0.25
|Планж Люк
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|2
|0
|Valentin Gasc
|2
|0
|Jaime Moreno II
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1
ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
ХИК
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ЕИФ Экенас
|Аду Энох
|2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|2
|Интер Турку
|Гранлунд Альбин
|2