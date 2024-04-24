Тур: 31. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Оострём Ингмар
3:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКьёлё Матиас
19' Желтая карточкаРегер Юри
29' Желтая карточкаАкуджоби Хамди
2:0
52' ГолСтейн Сем
2:1
73' ГолХансен Корнелиус
3:1
84' ГолДаан Ротс
90'+6
Ход матча
10'
1:0
19'
29'
52'
2:0
73'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
436 Количество передач 400
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Алмере Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Среднее время на гол
90
33
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14 (1)
|0.45
|Стейн Сем
|13 (1)
|0.42
|Угальде Манфред
|7
|0.23
|Даан Ротс
|6
|0.19
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.1
|Боаду Мирон
|3
|0.1
|Влап Михел
|2
|0.06
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Юнювар Наджи
|2
|0.06
|Проппер Робин
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Регер Юри
|1
|0.03
|Кьёлё Матиас
|1
|0.03
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|11 (3)
|0.35
|Катлайн Йоанн
|4
|0.13
|Хансен Корнелиус
|3
|0.1
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.06
|Якобс Йоей
|2
|0.06
|Китала Янн
|2
|0.06
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.03
|Мбе Со Лоик
|1
|0.03
|Ресинк Стейе
|1
|0.03
|Пост Данни
|1
|0.03
|Пенья Альваро
|1
|0.03
|Налич Ади
|1
|0.03
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Барбе Тео
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Регер Юри
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Флоранюс Шерел
|7
|0
|Якобс Йоей
|7
|0
|Копмейнерс Пер
|7
|0
|Ресинк Стейе
|6
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Барбе Тео
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Акуджоби Хамди
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
10
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Алмере Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
20
Упущенные победы
26
11
Твенте
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Алмере Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
30
21
Голы по времени матча
Забито
32
16
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
16%
3
19%
1-15
3
9%
3
19%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
12
38%
4
25%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
19%
6
24%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
4
25%
6
24%
76-90
Забито
27
15
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
8
30%
30%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
7
26%
3
20%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
7
26%
6
40%
76-90
Пропущено
15
26
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
5
33%
1
4%
46-60
3
20%
7
27%
61-75
4
27%
10
38%
76-90
Забито
59
31
30 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
13
22%
5
16%
1-15
5
8%
4
13%
16-30
12
20%
6
19%
31-45
7
12%
1
3%
46-60
3
5%
5
16%
61-75
19
32%
10
32%
76-90
Пропущено
31
51
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
3
10%
9
18%
1-15
3
10%
6
12%
16-30
4
13%
3
6%
31-45
8
26%
4
8%
46-60
5
16%
13
25%
61-75
8
26%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0
ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1
Результаты матчей
Твенте
Алмере Сити
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Твенте
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
96
115
411
79
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
96
313
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
2110
2011
724
1219
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|80 - 23
|72
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|9
|8
|67 - 61
|51
|6.
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|61 - 45
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 39
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|50 - 56
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|15.
|0:1 Заявка
|31
|5
|10
|16
|44 - 65
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|1:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|35 - 22
|32
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|0:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|0:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|22 - 41
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8