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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Твенте
3:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
10' Гол
Кьёлё Матиас
19' Желтая карточка
Регер Юри
29' Желтая карточка
Акуджоби Хамди
2:0
52' Гол
Стейн Сем
2:1
73' Гол
Хансен Корнелиус
3:1
84' Гол
Даан Ротс
90'+6

Ход матча

10'
Кьёлё Матиас
(Садилек Михал)
1:0
19'
Регер Юри
 
29'
 
Акуджоби Хамди
52'
Стейн Сем
2:0
63'
Ван Берген Митчелл
Влап Михел
 
66'
 
Ван ла Парра Райив
Якобс Йоей
66'
 
Хансен Корнелиус
Коррин Милан
73'
2:1
Хансен Корнелиус
(Копмейнерс Пер)
77'
 
Пенья Альваро
Ресинк Стейе
77'
 
Маттуар Фез
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
82'
Эль-Идрис Юнус Та
Стейн Сем
 
83'
Сампстед Альфонс
Регер Юри
 
84'
Даан Ротс
(Эль-Идрис Юнус Та)
3:1
87'
Бесселинк Гийс
Кьёлё Матиас
 
87'
Копмейнерс Пер
Даан Ротс
 
87'
Эйтинг Карел
Барбе Тео
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 436 Количество передач 400
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
8
Регер
Юри
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
3
Якобс
Йоей
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
2
Флоранюс
Шерел
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
19
Катлайн
Йоанн
9
Робине
Тома
21
Коррин
Милан
Твенте
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Твенте
Алмере Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:4
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Среднее время на гол

90
33

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 14 (1) 0.45
Стейн Сем 13 (1) 0.42
Угальде Манфред 7 0.23
Даан Ротс 6 0.19
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.1
Боаду Мирон 3 0.1
Влап Михел 2 0.06
Бренет Джошуа 2 0.06
Юнювар Наджи 2 0.06
Проппер Робин 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Регер Юри 1 0.03
Кьёлё Матиас 1 0.03
Эйтинг Карел 0 0
Сампстед Альфонс 0 0
Смал Гийс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 11 (3) 0.35
Катлайн Йоанн 4 0.13
Хансен Корнелиус 3 0.1
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.06
Якобс Йоей 2 0.06
Китала Янн 2 0.06
Ван ла Парра Райив 1 0.03
Мбе Со Лоик 1 0.03
Ресинк Стейе 1 0.03
Пост Данни 1 0.03
Пенья Альваро 1 0.03
Налич Ади 1 0.03
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Барбе Тео 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Регер Юри 3 0
Кьёлё Матиас 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 6 1
Флоранюс Шерел 7 0
Якобс Йоей 7 0
Копмейнерс Пер 7 0
Ресинк Стейе 6 0
Робине Тома 4 1
Барбе Тео 4 0
Пенья Альваро 3 0
Акуджоби Хамди 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Твенте
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
10
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Алмере Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
20

Упущенные победы

26
11
Твенте
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Алмере Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

30
21

Голы по времени матча

Забито

32
16
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
5
16%
3
19%
1-15
3
9%
3
19%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
12
38%
4
25%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
19%
6
24%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
4
25%
6
24%
76-90

Забито

27
15
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
8
30%
30%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
7
26%
3
20%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
7
26%
6
40%
76-90

Пропущено

15
26
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
7%
1
4%
31-45
5
33%
1
4%
46-60
3
20%
7
27%
61-75
4
27%
10
38%
76-90

Забито

59
31
30 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
13
22%
5
16%
1-15
5
8%
4
13%
16-30
12
20%
6
19%
31-45
7
12%
1
3%
46-60
3
5%
5
16%
61-75
19
32%
10
32%
76-90

Пропущено

31
51
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
3
10%
9
18%
1-15
3
10%
6
12%
16-30
4
13%
3
6%
31-45
8
26%
4
8%
46-60
5
16%
13
25%
61-75
8
26%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0
ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1

Результаты матчей

Твенте
Алмере Сити

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Твенте
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
11
5
1.5
4
11
7
9
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
6
1.5
3
13
5
10
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
21
10
20
11
1.5
7
24
12
19
2.5
1
30
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
Аякс
 1:0 Заявка 31 14 9 8 67 - 61 51
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 30 12 11 7 61 - 45 47
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 30 10 6 14 50 - 56 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 30 8 8 14 40 - 58 32
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 31 5 10 16 44 - 65 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 1:0 Заявка 16 9 5 2 35 - 22 32
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 8 4 3 33 - 19 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
11.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
4.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 16 2 3 11 22 - 41 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
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