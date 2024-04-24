Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

84' Г О О О О Л - Даан Ротс забивает с левой ноги!

84' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Твенте

77' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

75' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

73' Пеер Копмейнерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

71' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

68' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Йоей Якобс уходит с поля и его заменяет Ван ла Парра Райив

66' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

65' Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

64' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Твенте

63' Коррин Милан не смог попасть в створ ударом издали

63' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Садилек Михал получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Садилек Михал . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

52' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает ударом с левой ноги!

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

49' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Стейн Сем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно