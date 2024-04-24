Карнесекки при игре на выходе коленом попал по спине Гонсалесу. Это конечно же был игровой момент, но при этом сейчас с Николасом работают врачи "Фиорентины".

Поднялся Гонсалес после паузы, пока что Николас хромает, но наверняка он попытается вернуться в игру.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на Куаме к центру штрафной площади, Карнесекки вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Миленкович в центре поля нарушил правила против Скамакки. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Эдерсон с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Де Кетеларе подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Фиорентины".

Де Кетеларе теперь уже по центру умчался к радиусу штрафной площади после небольшой комбинации со Скамаккой в центре поля, далее Шарль пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Игроки "Аталанты" всё же сейчас выглядят более активно на своём поле, особенно клуб из Бергамо куда более удачно действует в завершении атак.

Додо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонавентура головой пробил по воротам, Скамакка отработал в обороне и блокировал попытку.

Бельтран пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели.

Белотти в центре поля нарушил правила против Хина. Игроки "Аталанты" достаточно быстро разыграли стандарт.

Хин из глубины поля выполнил передачу в центральный круг поля на Скамакку, мяч при этом задел Федерико Ла Пенну и он остановил игру.

Де Кетеларе разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Копмейнерс подработал мяч и под давлением двух соперников пробил под левый угол ворот, Терраччиано в прыжке выручил свою команду.

Эдерсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Бонавентуры.

Скамакка на правом фланге нарушил правила против Миленковича. Игроки "Фиорентины" тщательно готовятся к стандарту.

Бираги со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, после скидки к линии вратарской Скамакка сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

19' Угловой у ворот "Аталанты". Бираги разыграл корнер с Додо и затем с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Аталанты" сыграли внимательно и перехватили мяч.

18' Эдерсон в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бонавентуры. Игроки "Фиорентины" быстро разыграли стандарт.

17' Бельтран после наступа на голеностоп получил помощь от врачей "Фиорентины" и показал, что он готов играть дальше.

16' Федерико Ла Пенна спокойно пересмотрел повтор момента и в итоге принял решение зафиксировать нарушение правила на Бельтране, второй гол "Аталанты" отменён.

15' Федерико Ла Пенна послушал судей из комнаты VAR и всё же отправился пересматривать повтор момента борьбы за мяч с Бельтраном.

14' В центре поля в борьбе за мяч Бельтрану наступили на ногу, но Федерико Ла Пенна свисток не дал. Далее Де Кетеларе убежал по правой половине поля к штрафной площади соперника и выполнил передачу к радиусу штрафной на Скамакку, Джанлука подработал мяч и великолепным ударом отправил мяч в правую девятку, Терраччиано не имел шансов на спасение.

13' Угловой у ворот "Аталанты". Бираги выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, но всё же хозяева поля смогли отбиться.

12' Копмейнерс в центре поля нарушил правила против Бельтрана. Игроки "Фиорентины" вновь быстро разыграли стандарт.

11' Скамакка в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Миленковича.