1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
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-
7.00 Точный счёт 1:1
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Коми ПьетроПолузащитник
-
54 Диао СиренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
История личных встреч
Аталанта
Фиорентина
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
36 матчей
22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.05
Среднее время на гол
63
85
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
62
43
Голов в среднем за матч
1.72
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|3 (1)
|0.75
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.5
|Миранчук Алексей
|1
|0.25
|Пашалич Марио
|0
|0
|Хольм Эмиль
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соттиль Риккардо
|1 (1)
|0.25
|Мандрагора Роландо
|1
|0.25
|Нзола М'Бала
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|1
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0
Результаты матчей
Аталанта
Фиорентина
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ювентус
|Милик Аркадиуш
|4
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Аталанта
|Копмейнерс Тëн
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|Лацио
|Педро Родригес
|1 1
|Рома
|Манчини Джанлука
|1 1
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Аталанта
|Джан Пьеро Гасперини
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
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7.00 Точный счёт 1:1
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Фиорентина
Исход игры
Аталанта
82% (105)
Ничья
16.4% (21)
Фиорентина
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
52.3% (67)
1:0 Аталанта
10.9% (14)
1:1 Ничья
10.2% (13)
2:0 Аталанта
5.5% (7)
3:1 Аталанта
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.9% (5)
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