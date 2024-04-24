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  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Аталанта
1:0
Первый тайм: 36'
Фиорентина
0'
1:0
8' Гол
Копмейнерс Тëн

Ход матча

8'
Копмейнерс Тëн
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 127
Аталанта 81.9% (104)
X 16.5% (21)
Фиорентина 1.6% (2)
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Аталанта
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
90
Скамакка
Джанлука
17
Де
Кетеларе
Шарль
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
99
Куаме
Кристиан
20
Белотти
Андреа
Аталанта
3-4-1-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

36 матчей

22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.8%
30.6%
41.6%
10 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.05

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

2
1.35

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

62
43

Голов в среднем за матч

1.72
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 3 (1) 0.75
Де Кетеларе Шарль 2 0.5
Миранчук Алексей 1 0.25
Пашалич Марио 0 0
Хольм Эмиль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 (1) 0.25
Мандрагора Роландо 1 0.25
Нзола М'Бала 1 0.25
Гонсалес Николас 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Пьеро Гасперини 1 1
Эдерсон Хонорато 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3
Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0

Результаты матчей

Аталанта
Фиорентина

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
1/2 финала
1 Фиорентина
0 Аталанта
3 Ювентус
2 Лацио
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ювентус Милик Аркадиуш 4
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Копмейнерс Тëн 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Игроки "Аталанты" всё же сейчас выглядят более активно на своём поле, особенно клуб из Бергамо куда более удачно действует в завершении атак. 
  • Опасный момент
    33'
    Де Кетеларе теперь уже по центру умчался к радиусу штрафной площади после небольшой комбинации со Скамаккой в центре поля, далее Шарль пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 32'
    Эдерсон с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Де Кетеларе подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Фиорентины". 
  • Фол, нарушение
    31'
    Миленкович в центре поля нарушил правила против Скамакки. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 30'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на Куаме к центру штрафной площади, Карнесекки вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 29'
    Поднялся Гонсалес после паузы, пока что Николас хромает, но наверняка он попытается вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Карнесекки при игре на выходе коленом попал по спине Гонсалесу. Это конечно же был игровой момент, но при этом сейчас с Николасом работают врачи "Фиорентины". 
  • 27'
    Бираги со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, после скидки к линии вратарской Скамакка сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Скамакка на правом фланге нарушил правила против Миленковича. Игроки "Фиорентины" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Эдерсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Бонавентуры. 
  • Опасный момент
    24'
    Де Кетеларе разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Копмейнерс подработал мяч и под давлением двух соперников пробил под левый угол ворот, Терраччиано в прыжке выручил свою команду. 
  • Судья
    23'
    Хин из глубины поля выполнил передачу в центральный круг поля на Скамакку, мяч при этом задел Федерико Ла Пенну и он остановил игру. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Белотти в центре поля нарушил правила против Хина. Игроки "Аталанты" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 21'
    Бельтран пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 20'
    Додо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонавентура головой пробил по воротам, Скамакка отработал в обороне и блокировал попытку. 
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    • Угловой
      19'
      Угловой у ворот "Аталанты". Бираги разыграл корнер с Додо и затем с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Аталанты" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Эдерсон в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Бонавентуры. Игроки "Фиорентины" быстро разыграли стандарт. 
    • 17'
      Бельтран после наступа на голеностоп получил помощь от врачей "Фиорентины" и показал, что он готов играть дальше. 
    • Судья
      16'
      Федерико Ла Пенна спокойно пересмотрел повтор момента и в итоге принял решение зафиксировать нарушение правила на Бельтране, второй гол "Аталанты" отменён. 
    • Видеоповтор
      15'
      Федерико Ла Пенна послушал судей из комнаты VAR и всё же отправился пересматривать повтор момента борьбы за мяч с Бельтраном. 
    • Опасный момент
      14'
      В центре поля в борьбе за мяч Бельтрану наступили на ногу, но Федерико Ла Пенна свисток не дал. Далее Де Кетеларе убежал по правой половине поля к штрафной площади соперника и выполнил передачу к радиусу штрафной на Скамакку, Джанлука подработал мяч и великолепным ударом отправил мяч в правую девятку, Терраччиано не имел шансов на спасение. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Аталанты". Бираги выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, но всё же хозяева поля смогли отбиться. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Копмейнерс в центре поля нарушил правила против Бельтрана. Игроки "Фиорентины" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Скамакка в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Миленковича. 
    • 10'
      Мандрагора из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 9'
      Свой первый же момент реализовала "Аталанта" сегодня, отставание во Флоренции отыграно. Теперь уже для команд всё в какой-то степени начинается с самого начала. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Копмейнерс!!! Скамакка из центра поля выполнил передачу на хо Копмейнерсу практически по центру, Тён убежал в штрафную площадь и спокойно пробил в правый угол ворот, Терраччиано ничего не мог поделать. 
    • Опасный момент
      7'
      Додо разогнал атаку по правому флангу и выполнил проникающую передачу к линии штрафной на ближний угол, Белотти зацепился за мяч, развернул соперника и пробил в дальний угол ворот, Карнесекки в прыжке отбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Де Рон в центре поля нарушил правила. Игроки "Фиорентины" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 5'
      Гонсалес из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, Карнесекки сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
    • 4'
      В целом, игра пока что проходит довольно спокойно, команды не форсируют события на поле. 
    • 3'
      Джан Пьеро Гасперини сегодня вновь отсутствует на скамейке запасных, а поэтому у "Аталанты" безусловно будут дополнительные проблемы. 
    • 2'
      Гонсалес совершил рывок вперёд по правому флангу, Колашинац очень рискованно играл в подкате, но в итоге Федерико Ла Пенна не зафиксировал нарушение правил и показал, что будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва за выход в финал Кубка Италии началась. Сегодня "Аталанта" конечно же должна стараться играть первым номером, а иначе ничего хорошего для клуб из Бергамо не будет. 
    • Первый тайм
    • 13'
      Г О О О О Л - Скамакка Джанлука бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Копмейнерс Тëн бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Аталанта
    82% (105)
    Ничья
    16.4% (21)
    Фиорентина
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    52.3% (67)
    1:0 Аталанта
    10.9% (14)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    2:0 Аталанта
    5.5% (7)
    3:1 Аталанта
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
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