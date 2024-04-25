Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Это был отличный перфоманс от команды ПСВ , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44' Г О О О О Л - Веерман Йоэй забивает ударом с правой ноги!

43' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

30' Г О О О О О Л - Тиль Гус из команды ПСВ легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

30' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Херенвен

28' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

23' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Жуниор Мауро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

22' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.

15' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Херенвен

13' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет ПСВ

12' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Отличная индивидуальная работа от Тильман Малик , гол забит с изяществом.

10' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

7' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' ПСВ начинает с центра поля