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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Херенвен
0:6
Второй тайм: 54'
ПСВ
0'
0:1
7' Гол
Тиль Гус
0:2
9' Гол
Тильман Малик
0:3
11' Гол
Тильман Малик
0:4
30' Гол
Тиль Гус
0:5
44' Гол
Веерман Йоэй
0:6
52' Гол
Бакайоко Жоан

Ход матча

7'
0:1
Тиль Гус
(Тильман Малик)
9'
0:2
Тильман Малик
(Тезе Джордан)
11'
0:3
Тильман Малик
(Де Йонг Люк)
30'
0:4
Тиль Гус
44'
0:5
Веерман Йоэй
46'
Ван Эе Эспен
Ольссон Симон
 
46'
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
 
46'
Ван Оттеле Сюб
Бохневич Павел
 
52'
0:6
Бакайоко Жоан

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 123 Количество передач 394
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
ПСВ
8.44
5.44
1.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
10
Тильман
Малик
9
Де
Йонг
Люк
Херенвен
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
ПСВ

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

34 матча

17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.35

Среднее время на гол

61
66

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.53
1.65

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

68
51

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 10 0.32
Сахрауи Осам 7 0.23
Брауэрс Люк 6 0.19
Николаеску Йон 5 0.16
Хайе Том 4 (3) 0.13
Волемарк Патрик 3 0.1
Тахири Анас 3 (3) 0.1
Ольссон Симон 2 0.06
Кёлерт Матс 2 0.06
Нуннели Че 2 0.06
Бохневич Павел 2 0.06
Ван Бик Свен 1 0.03
Карлсбакк Даниэль 1 0.03
Уэбстер Чарли 1 0.03
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 26 (5) 0.84
Бакайоко Жоан 11 0.35
Тиль Гус 10 0.32
Тильман Малик 9 0.29
Пепи Рикардо 7 (1) 0.23
Лосано Ирвинг 6 0.19
Веерман Йоэй 5 0.16
Сайбари Исмаэль 5 0.16
Ланг Ноа 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Вертессен Йорбе 3 0.1
Дест Серджиньо 2 0.06
Боскальи Оливье 2 0.06
Схаутен Йерди 2 0.06
Тезе Джордан 1 0.03
Жуниор Мауро 1 0.03
Бабади Исаак 1 0.03
Jesper Uneken 1 0.03
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Лэнд Тайго 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 4 1
Брауде Оливер 4 1
Кёлерт Матс 5 0
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Тезе Джордан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Боскальи Оливье 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
ПСВ
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
3
Херенвен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
ПСВ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

17
47
Херенвен
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
ПСВ
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

29
50

Голы по времени матча

Забито

30
47
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
4
13%
6
13%
1-15
5
17%
5
11%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
4
13%
8
17%
46-60
7
23%
12
26%
61-75
4
13%
10
21%
76-90

Пропущено

24
10
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
6
25%
2
20%
31-45
5
21%
3
30%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
5
21%
1
10%
76-90

Забито

21
47
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 14
20 Не забивали 15
3
14%
5
11%
1-15
4
19%
9
19%
16-30
2
10%
6
13%
31-45
1
5%
12
26%
46-60
4
19%
5
11%
61-75
7
33%
10
21%
76-90

Пропущено

31
8
12 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
3
10%
1
13%
1-15
6
19%
1
13%
16-30
3
10%
1
13%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
11
35%
1
13%
61-75
5
16%
3
38%
76-90

Забито

51
94
24 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 57
14 Забивали первыми 27
7 Не забивали 0
7
14%
11
12%
1-15
9
18%
14
15%
16-30
8
16%
12
13%
31-45
5
10%
20
21%
46-60
11
22%
17
18%
61-75
11
22%
20
21%
76-90

Пропущено

55
18
24 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 13
5
9%
1
6%
1-15
10
18%
3
17%
16-30
9
16%
3
17%
31-45
8
15%
4
22%
46-60
13
24%
3
17%
61-75
10
18%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1
Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0
ПСВ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1

Результаты матчей

Херенвен
ПСВ

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:4
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
6 раз 20%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
6
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Херенвен
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
14
1
6
9
2.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
11
4
3
12
2.5
9
6
1
14
3.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
17
13
1.5
25
5
9
21
2.5
18
12
1
29
3.5
12
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 6:0 Заявка 31 27 3 1 101 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 30 22 6 2 80 - 23 72
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 30 12 11 7 61 - 45 47
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 30 11 9 10 44 - 39 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 0:6 Заявка 31 10 6 15 50 - 62 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 30 8 8 14 40 - 58 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 6:0 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 8 4 3 33 - 19 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 0:6 Заявка 16 6 3 7 29 - 31 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 6:0 Заявка 16 13 2 1 54 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 38 - 13 36
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
4.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 0:6 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (13)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Эспен ван Э
    • 59'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 58'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 57'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Ван Оттеле Сюб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 56'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 46'
      Это был отличный перфоманс от команды ПСВ, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Херенвен: 23%, ПСВ: 77%.
    • 44'
      Г О О О О Л - Веерман Йоэй забивает ударом с правой ноги!
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Брауэрс Люк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
    • 43'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 41'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Херенвен: 25%, ПСВ: 75%.
    • 39'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Ван Амерсфоорт Пелле.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Волемарк Патрик
    • 38'
      Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Кёлерт Матс из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тиль Гус
    • 37'
      ПСВ начинает контратаку
    • 37'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Оливер Бреуде
    • 35'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Херенвен: 24%, ПСВ: 76%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бреуде из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бреуде из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 33'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 33'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кёлерт Матс
    • 31'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 31'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 30'
      Г О О О О О Л - Тиль Гус из команды ПСВ легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Херенвен: 20%, ПСВ: 80%.
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 28'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Херенвен: 20%, ПСВ: 80%.
    • 25'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Бохневич Павел заработал фол
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Жуниор Мауро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      Схаутен Йерди выиграл воздушное противоборство у Кёлерт Матс.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 22'
      Шанс! Рамальо Андре из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 21'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Нуннели Че из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тиль Гус
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Херенвен: 23%, ПСВ: 77%.
    • 20'
      Брауэрс Люк из команды Херенвен в офсайде
    • 20'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 19'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Нуннели Че из команды Херенвен в офсайде
    • 17'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 16'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 16'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Херенвен: 13%, ПСВ: 87%.
    • 15'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 12'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Отличная индивидуальная работа от Тильман Малик, гол забит с изяществом.
    • 11'
      Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О О Л - Тильман Малик из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тильман Малик легко с этим справился!
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      Контроль мяча: Херенвен: 14%, ПСВ: 86%.
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 9'
      Тезе Джордан сделал результативную передачу.
    • 9'
      ГОООООЛ - Тильман Малик ПСВ забивает ударом головой
    • 9'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Тильман Малик сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!
    • 7'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Херенвен: 50%, ПСВ: 50%.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Ольссон Симон из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    ПСВ
    8.44
    5.44
    1.40
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    Херенвен
    ПСВ
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