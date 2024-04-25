Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Уэбстер Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Херенвен

79' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

77' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

76' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лосано Ирвинг пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

71' Г О О О О Л - Де Йонг Люк забивает с правой ноги!

71' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Эспен ван Э ошибается в защите.

69' Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Хорошую попытку сделал Брауэрс Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Брауэрс Люк нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

55' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Оооо... вот это был удар! Нуннели Че должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Отличная индивидуальная работа от Бакайоко Жоан , гол забит с изяществом.

52' Г О О О О Л - Бакайоко Жоан забивает с левой ноги!

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Херенвен

50' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удар от ворот произведет Херенвен

49' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Ван Оттеле Сюб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет ПСВ

47' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Ольссон Симон уходит с поля и его заменяет Эспен ван Э