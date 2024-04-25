Тур: 31. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
0:1
7' ГолТиль Гус
0:2
9' ГолТильман Малик
0:3
11' ГолТильман Малик
0:4
30' ГолТиль Гус
0:5
44' ГолВеерман Йоэй
0:6
52' ГолБакайоко Жоан
0:7
71' ГолДе Йонг Люк
0:8
83' ГолВан Анхольт Патрик
90'+8
Ход матча
7'
0:1
9'
0:2
11'
0:3
30'
0:4
44'
0:5
52'
0:6
71'
0:7
83'
Статистика матча
-
0 Голы 8
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 11
-
2 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
327 Количество передач 666
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
17
Нуннели
Че
17
Жуниор
Мауро
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
ПСВ
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
34 матча
17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.35
Среднее время на гол
61
66
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.53
1.65
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
68
51
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|10
|0.32
|Сахрауи Осам
|7
|0.23
|Брауэрс Люк
|6
|0.19
|Николаеску Йон
|5
|0.16
|Хайе Том
|4 (3)
|0.13
|Волемарк Патрик
|3
|0.1
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.1
|Ольссон Симон
|2
|0.06
|Кёлерт Матс
|2
|0.06
|Нуннели Че
|2
|0.06
|Бохневич Павел
|2
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|27 (5)
|0.87
|Бакайоко Жоан
|11
|0.35
|Тиль Гус
|10
|0.32
|Тильман Малик
|9
|0.29
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.23
|Лосано Ирвинг
|6
|0.19
|Веерман Йоэй
|5
|0.16
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.16
|Ланг Ноа
|4
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Вертессен Йорбе
|3
|0.1
|Дест Серджиньо
|2
|0.06
|Боскальи Оливье
|2
|0.06
|Схаутен Йерди
|2
|0.06
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Жуниор Мауро
|1
|0.03
|Бабади Исаак
|1
|0.03
|Jesper Uneken
|1
|0.03
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Лэнд Тайго
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|4
|1
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Боскальи Оливье
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
ПСВ
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
3
Херенвен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
ПСВ
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
17
47
Херенвен
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
19% (6)
35% (11)
ПСВ
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
13% (4)
48% (15)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
29
50
Голы по времени матча
Забито
30
55
15 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 33
8 Забивали первыми 14
18 Не забивали 15
4
13%
9
16%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
6
20%
7
13%
31-45
4
13%
9
16%
46-60
7
23%
13
24%
61-75
4
13%
11
20%
76-90
Пропущено
32
10
17 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
5
16%
0
0%
1-15
5
16%
2
20%
16-30
7
22%
2
20%
31-45
6
19%
3
30%
46-60
3
9%
2
20%
61-75
6
19%
1
10%
76-90
Забито
21
47
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
3
14%
5
11%
1-15
4
19%
9
19%
16-30
2
10%
6
13%
31-45
1
5%
12
26%
46-60
4
19%
5
11%
61-75
7
33%
10
21%
76-90
Пропущено
31
8
12 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
3
10%
1
13%
1-15
6
19%
1
13%
16-30
3
10%
1
13%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
11
35%
1
13%
61-75
5
16%
3
38%
76-90
Забито
51
102
24 В 1-м тайме 42
27 Во 2-м тайме 60
14 Забивали первыми 28
8 Не забивали 0
7
14%
14
14%
1-15
9
18%
15
15%
16-30
8
16%
13
13%
31-45
5
10%
21
21%
46-60
11
22%
18
18%
61-75
11
22%
21
21%
76-90
Пропущено
63
18
29 В 1-м тайме 7
34 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 3
24 Не пропускали 13
8
13%
1
6%
1-15
11
17%
3
17%
16-30
10
16%
3
17%
31-45
9
14%
4
22%
46-60
14
22%
3
17%
61-75
11
17%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1
Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0
ПСВ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1
Результаты матчей
Херенвен
ПСВ
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:4
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
3:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:8
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:4
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
5
3 раза 10%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Херенвен
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
141
610
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
124
312
106
114
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1714
265
922
1912
130
1318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|2:1 Заявка
|31
|23
|6
|2
|82 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|61 - 45
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|1:2 Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 41
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|13.
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|14.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|1:2 Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 19
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|40 - 14
|39
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8