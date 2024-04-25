Тур: 5. Стадион: Iver Arena.
Ход матча
17'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Вестерос
Мьельбю
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.2
|Jakob Kiilerich Rask
|1
|0.2
|Викстрём Расмус
|1
|0.2
|Густафссон Виктор
|1
|0.2
|Бергстрем Якоб
|1
|0.2
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Seedy Jagne
|0
|0
|Silas Nwankwo
|0
|0
|Elliot Stroud
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Вестерос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Вестерос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1
АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3
Результаты матчей
Вестерос
Мьельбю
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|2 - 5
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 9
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1