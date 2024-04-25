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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
Вестерос
2:1
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
17' Гол
Бергстрем Якоб
1:1
34' Гол
Оффия Генри
2:1
76' Гол
Диабате Ибрахим
90' Желтая карточка
Ахлинви Маттео
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Бергстрем Якоб
(Штоль Адам)
34'
Оффия Генри
1:1
46'
Marcus Linday
Рибейро Педро
 
54'
 
Silas Nwankwo
Густафссон Виктор
65'
Диабате Ибрахим
Jabir Abdihakim Ali
 
65'
Ахлинви Маттео
Оффия Генри
 
76'
Диабате Ибрахим
2:1
78'
Маркес Микаэль
Йоханссон Саймон
 
90'
Йенссон Исак
Patric Aaslund
 
90'
Ахлинви Маттео
 
90'
 
Filip Linderoth
Seedy Jagne

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
22
Patric
Aaslund
7
Рибейро
Педро
III
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
20
Оффия
Генри
35
Лундин
Александер
11
Штоль
Адам
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
16
Йоханссон
Александр
7
Густафссон
Виктор
18
Бергстрем
Якоб
6
Seedy
Jagne
Вестерос
3-4-3
Мьельбю
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Мьельбю

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
С
2:2
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.2
Диабате Ибрахим 1 0.2
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 2 0.4
Рёйкьер Никлас 1 0.2
Jakob Kiilerich Rask 1 0.2
Викстрём Расмус 1 0.2
Густафссон Виктор 1 0.2
Йоханссон Александр 0 0
Штоль Адам 0 0
Seedy Jagne 0 0
Silas Nwankwo 0 0
Elliot Stroud 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Alex Douglas 1 0
Max Larsson 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергстрем Якоб 2 0
Йоханссон Херман 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

Вестерос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Вестерос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Вестерос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьельбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1
АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3

Результаты матчей

Вестерос
Мьельбю

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 5 3 0 2 4 - 6 9
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 9 9
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Юргорден
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
ГАИС
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Оффия Генри бьет в цель!
  • 17'
    Штоль Адам сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Бергстрем Якоб бьет в цель!
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