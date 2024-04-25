Тур: 5. Стадион: Теле2 Арена.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Юргорден
Мальмё
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
34 матча
44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.06
Среднее время на гол
47
84
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.06
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.62
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.4
|Нгуэн Токмак
|2
|0.4
|Samuel Holm
|1
|0.2
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.2
|Lucas Bergvall
|1
|0.2
|Хуммет Денис
|1
|0.2
|Тенхо Миро
|1
|0.2
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4
|0.8
|Нанаси Себастьян
|3
|0.6
|Ботхейм Эрик
|2
|0.4
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|Веккья Стефано
|1
|0.2
|Корнелиус Дерек
|1
|0.2
|Али Таха Абди
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|2
|0
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Юргорден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4
Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5
Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Результаты матчей
Юргорден
Мальмё
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|2 - 5
|7
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|15.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3