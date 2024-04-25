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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
Юргорден
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
45' Желтая карточка
Розенгрен Отто
82' Желтая карточка
Samuel Holm
83' Красная карточка
Нгуэн Токмак
88' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
0:1
90' Гол
Ботхейм Эрик
90'+8

Ход матча

34'
Ларссон Якоб
Тенхо Миро
 
41'
 
Рикс Сёрен
Берг Оливер
45'
 
Розенгрен Отто
65'
 
Али Таха Абди
Розенгрен Отто
68'
Викхейм Густав
Фаллениус Оскар
 
68'
Нгуэн Токмак
Хуммет Денис
 
68'
Радетинац Харис
Гулликсен Тобиас
 
82'
Samuel Holm
 
83'
Нгуэн Токмак
 
86'
 
Болин Уго
Йоргенсен Себастьян Винтер
88'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
90'
Теркильдсен Петер
Lucas Bergvall
 
90'
0:1
Ботхейм Эрик
(Корнелиус Дерек)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
7
Розенгрен
Отто
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
16
Берг
Оливер
20
Ботхейм
Эрик
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
Юргорден
4-2-3-1
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Мальмё

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:0
А
2:0
К
2:2
А
2:3
А
4:0
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.06

Среднее время на гол

47
84

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.06

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.62
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.4
Нгуэн Токмак 2 0.4
Samuel Holm 1 0.2
Гулликсен Тобиас 1 0.2
Lucas Bergvall 1 0.2
Хуммет Денис 1 0.2
Тенхо Миро 1 0.2
Фаллениус Оскар 0 0
Samuel Dahl 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.8
Нанаси Себастьян 3 0.6
Ботхейм Эрик 3 0.6
Корнелиус Дерек 1 0.2
Рикс Сёрен 1 0.2
Веккья Стефано 1 0.2
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Samuel Holm 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Розенгрен Отто 1 0

Результаты матчей

Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Юргорден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4
Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5
Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1

Результаты матчей

Юргорден
Мальмё

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 5 3 0 2 4 - 6 9
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 9 9
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Юргорден
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
ГАИС
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Розенгрен Отто получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Берг Оливер уходит с поля. Рикс Сёрен выходит вместо него
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