Тур: 5. Стадион: Гульдфогельн Арена.
Ход матча
6'
0:1
40'
1:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
13
Симс
Кес
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Leon Isa
-
-
12 Linus Braun
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
17 Amin Boudri
-
27 Mohamed Bawa
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Кальмар
ГАИС
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
1.6
Среднее время на гол
34
56
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
2.1
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
Среднее время на гол
42
64
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|2
|0.4
|Скрабб Симон
|1
|0.2
|Хальберг Мелькер
|1
|0.2
|Исламович Дино
|1
|0.2
|Ринг Джонатан
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лав Джек Купер
|2
|0.4
|Милованович Вилльям
|1
|0.2
|Линдберг Йонас
|1
|0.2
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.2
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6
Результаты матчей
Кальмар
ГАИС
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Кальмар
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3