  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
Кальмар
1:1
Второй тайм: 50'
ГАИС
0'
0:1
6' Гол
Линдберг Йонас
1:1
40' Гол
Тренсков Якоб
45' Желтая карточка
Шёстедт Расмус

Ход матча

6'
0:1
Линдберг Йонас
35'
Янссон Рони
Герсбах Алекс
 
40'
Тренсков Якоб
(Скрабб Симон)
1:1
45'
Шёстедт Расмус
 
46'
 
Amin Boudri
Линдберг Йонас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
ГАИС
6.43
4.05
3.20
Все Коэффициенты
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Герсбах
Алекс
11
Ринг
Джонатан
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
21
Магаши
Абдуссалам
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
16
Лав
Джек
Купер
10
Селик
Мерван
Кальмар
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
ГАИС

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

История матчей

А
1:2
А
2:2
А
1:0
А
2:1
А
3:1
А
2:2
А
2:2
А
2:2
ТМС
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Среднее время на гол

34
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

2.1
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3

Среднее время на гол

42
64

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 2 0.4
Скрабб Симон 1 0.2
Хальберг Мелькер 1 0.2
Исламович Дино 1 0.2
Ринг Джонатан 0 0
Герсбах Алекс 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 2 0.4
Милованович Вилльям 1 0.2
Линдберг Йонас 1 0.2
Хольмстрём Александр Аль 1 0.2
Chovanie Amatkarijo 0 0
Gustav Lundgren 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Джонатан 1 0
Саетра Ларс 1 0
Гояни Роберт 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Норен Аксель 1 0
Axel Henriksson 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6

Результаты матчей

Кальмар
ГАИС

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Кальмар
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 1:0 5 3 0 2 3 - 5 9
5.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Юргорден
 0:0 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Мьельбю
 1:1 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Эльфсборг
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
ГАИС
 1:1 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Хаммарбю
 0:1 5 2 0 3 7 - 6 6
12.
Кальмар
 1:1 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
ИФК Норрчепинг
 0:2 5 1 1 3 3 - 11 4
16.
Вестерос
 1:1 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 0:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
6.
Юргорден
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Мьельбю
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
ГАИС
 1:1 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ИФК Норрчепинг
 0:2 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эльфсборг
 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Вестерос
 1:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Кальмар
 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Эльфсборг
 2:0 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
ГАИС
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Мьельбю
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Кальмар
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хальмстад
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Шёстедт Расмус получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Скрабб Симон сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Тренсков Якоб бьет в цель!
  • 35'
    Герсбах Алекс уходит с поля. Янссон Рони выходит вместо него
  • 6'
    Г О О О О Л - Линдберг Йонас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
ГАИС
6.43
4.05
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 1:1 ГАИС онлайн

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