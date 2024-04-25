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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 49'
Хаммарбю
0'
9' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
17' Желтая карточка
Пинас Шакилль
1:0
45' Гол
Naeem Mohammed
45' Желтая карточка
Ульссон Маркус
48' Желтая карточка

Ход матча

9'
Аль-Аммари Амир
 
17'
 
Пинас Шакилль
45'
Naeem Mohammed
(Сведберг Джонатан)
1:0
45'
Ульссон Маркус
 
48'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Хаммарбю
4.00
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3.60
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
27
Ногейра
Винисиус
1
Довин
Оливер
22
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
11
Йоханссон
Оскар
8
Хаммар
Фредрик
20
Бесара
Нахир
18
Маджед
Монтадер
9
Jusef
Erabi
19
Deniz
Gul
Хальмстад
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Хаммарбю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:2
А
0:0
А
0:0
А
1:1
А
1:3
А
1:2
ТМК
4:1
А
2:1
А
2:2
С
2:0
С
1:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.57

Среднее время на гол

55
157

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
96

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баффо Джозеф 1 0.2
Офосу-Айе Фил 1 0.2
Naeem Mohammed 1 0.2
Сведберг Джонатан 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 2 0.4
Jusef Erabi 2 0.4
Джуканович Виктор 1 0.2
Куртулус Эдвин 1 0.2
Deniz Gul 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Gabriel Wallentin 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Оскар 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0

Результаты матчей

Хальмстад
Хаммарбю

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 1:0 5 3 0 2 3 - 5 9
5.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Юргорден
 0:0 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Мьельбю
 1:1 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Эльфсборг
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
ГАИС
 1:1 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Хаммарбю
 0:1 5 2 0 3 7 - 6 6
12.
Кальмар
 1:1 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
ИФК Норрчепинг
 0:2 5 1 1 3 3 - 11 4
16.
Вестерос
 1:1 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 0:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
6.
Юргорден
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Мьельбю
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
ГАИС
 1:1 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ИФК Норрчепинг
 0:2 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эльфсборг
 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Вестерос
 1:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Кальмар
 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Эльфсборг
 2:0 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
ГАИС
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Мьельбю
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Кальмар
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хальмстад
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Viktor Granath сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 48'
    Naeem Mohammed получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ульссон Маркус получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Сведберг Джонатан сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Naeem Mohammed бьет в цель!
  • 17'
    Пинас Шакилль получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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