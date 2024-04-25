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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
Хальмстад
2:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
9' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
17' Желтая карточка
Пинас Шакилль
1:0
45' Гол
Naeem Mohammed
45' Желтая карточка
Ульссон Маркус
48' Желтая карточка
Naeem Mohammed
2:0
52' Гол
Сведберг Джонатан
76' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
81' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
84' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
2:1
90' Гол
Теки Тесфальдет
90'+8

Ход матча

9'
Аль-Аммари Амир
 
17'
 
Пинас Шакилль
45'
Naeem Mohammed
(Сведберг Джонатан)
1:0
45'
Ульссон Маркус
 
48'
Naeem Mohammed
 
52'
Сведберг Джонатан
(Viktor Granath)
2:0
59'
 
Marc Llinares
Вагич Павле
66'
 
Теки Тесфальдет
Йоханссон Оскар
66'
 
Bazoumana Toure
Jusef Erabi
76'
Gabriel Wallentin
 
79'
Bleon Kurtulus
Ульссон Маркус
 
80'
 
Саиди Абдельрахман
Маркус Карлссон
81'
 
Hampus Skoglund
Маджед Монтадер
81'
Офосу-Айе Фил
 
84'
 
Хаммар Фредрик
87'
William Granath
Naeem Mohammed
 
87'
Эйольфссон Гисли
Аль-Аммари Амир
 
90'
2:1
Теки Тесфальдет

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
27
Ногейра
Винисиус
1
Довин
Оливер
22
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
11
Йоханссон
Оскар
8
Хаммар
Фредрик
20
Бесара
Нахир
18
Маджед
Монтадер
9
Jusef
Erabi
19
Deniz
Gul
Хальмстад
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Хаммарбю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:2
А
0:0
А
0:0
А
1:1
А
1:3
А
1:2
ТМК
4:1
А
2:1
А
2:2
С
2:0
С
1:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.57

Среднее время на гол

55
157

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
96

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сведберг Джонатан 1 0.2
Баффо Джозеф 1 0.2
Офосу-Айе Фил 1 0.2
Naeem Mohammed 1 0.2
Viktor Granath 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 2 0.4
Jusef Erabi 2 0.4
Джуканович Виктор 1 0.2
Теки Тесфальдет 1 0.2
Куртулус Эдвин 1 0.2
Deniz Gul 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Gabriel Wallentin 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Оскар 1 0
Пинас Шакилль 1 0
Хаммар Фредрик 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1
Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0

Результаты матчей

Хальмстад
Хаммарбю

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 5 3 0 2 4 - 6 9
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 9 9
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Юргорден
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
ГАИС
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
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    • 48'
      Naeem Mohammed получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хальмстад 2:1 Хаммарбю онлайн

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