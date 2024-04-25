  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:2
Второй тайм: 48'
Эльфсборг
0'
27' Желтая карточка
Buhari Ibrahim
0:1
30' Гол
Michael Baidoo
0:2
45' Гол
Хедлунд Симон

Ход матча

27'
 
Buhari Ibrahim
30'
0:1
Michael Baidoo
(Ларссон Йохан)
45'
0:2
Хедлунд Симон
(Хульт Никлас)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Эльфсборг
8.67
4.42
2.16
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
4
Amadeus
Soegaard
3
Marcus
Baggesen
23
Сисей
Йозеф
6
Ссеванкамбо
Исак
11
Лушаку
Исмет
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
31
Петтерссон
Исак
13
Ларссон
Йохан
29
Buhari
Ibrahim
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
ИФК Норрчепинг
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

31 матч

25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

А
3:2
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.63
0.87

Среднее время на гол

55
103

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 1 0.2
Прица Тим 1 0.2
Сигюргейрссон Исак 1 0.2
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 3 0.6
Michael Baidoo 2 0.4
Седерберг Ноа 1 0.2
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jansson 2 0
Сисей Йозеф 1 0
Daniel Eid 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Касем Ахмед 2 0
Jalal Abdulai 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 1:0 5 3 0 2 3 - 5 9
5.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Юргорден
 0:0 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Мьельбю
 1:1 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Эльфсборг
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
ГАИС
 1:1 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Хаммарбю
 0:1 5 2 0 3 7 - 6 6
12.
Кальмар
 1:1 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
ИФК Норрчепинг
 0:2 5 1 1 3 3 - 11 4
16.
Вестерос
 1:1 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 0:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
6.
Юргорден
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Мьельбю
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
ГАИС
 1:1 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ИФК Норрчепинг
 0:2 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эльфсборг
 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Вестерос
 1:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Кальмар
 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Эльфсборг
 2:0 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
ГАИС
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Мьельбю
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Кальмар
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хальмстад
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Ибрагим Бухари получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Эльфсборг
8.67
4.42
2.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 0:2 Эльфсборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный