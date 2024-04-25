Тур: 5. Стадион: Platinumcars Arena.
0:2
Второй тайм: 48'
Ход матча
27'
30'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
23
Сисей
Йозеф
11
Лушаку
Исмет
22
Прица
Тим
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Боман АндреЗащитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
31 матч
25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.63
0.87
Среднее время на гол
55
103
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.81
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|1
|0.2
|Прица Тим
|1
|0.2
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.2
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|3
|0.6
|Michael Baidoo
|2
|0.4
|Седерберг Ноа
|1
|0.2
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jansson
|2
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|1
|1
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Jalal Abdulai
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3