  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
4:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
27' Желтая карточка
Buhari Ibrahim
0:1
30' Гол
Michael Baidoo
0:2
45' Гол
Хедлунд Симон
1:2
56' Гол
Нюман Кристоффер
2:2
61' Гол
Лушаку Исмет
3:2
74' Гол
Нюман Кристоффер
4:2
84' Гол
Траустасон Арнор
87' Желтая карточка
Daniel Eid
90'+6
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
4
Amadeus
Soegaard
3
Marcus
Baggesen
23
Сисей
Йозеф
6
Ссеванкамбо
Исак
11
Лушаку
Исмет
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
31
Петтерссон
Исак
13
Ларссон
Йохан
29
Buhari
Ibrahim
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
ИФК Норрчепинг
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

31 матч

25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

А
3:2
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.63
0.87

Среднее время на гол

55
103

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 2 0.4
Траустасон Арнор 2 0.4
Прица Тим 1 0.2
Сигюргейрссон Исак 1 0.2
Лушаку Исмет 1 0.2
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 3 0.6
Michael Baidoo 2 0.4
Седерберг Ноа 1 0.2
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 2 0
Kevin Jansson 2 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Касем Ахмед 2 0
Jalal Abdulai 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эльфсборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Хальмстад
 5 3 0 2 4 - 6 9
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 9 9
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Юргорден
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
ГАИС
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Ибрагим Бухари получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 4:2 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный