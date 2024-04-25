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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Гоу Эхед Иглс
1:2
Второй тайм: 68'
Фейеноорд
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Де Ланге Жеффри
0:2
33' Гол
Иванушец Лука
1:2
45' Гол
Эдвардсен Оливер

Ход матча

25'
0:1
Де Ланге Жеффри
33'
0:2
Иванушец Лука
(Минте Янкуба)
45'
Эдвардсен Оливер
(Адеканье Бобби)
1:2
46'
 
Стенгс Келвин
Миламбо Антони
46'
Льянсана Энрик
Ромменс Филипп
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 202 Количество передач 282
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Гоу Эхед Иглс
Ничья
Фейеноорд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
32
Батен
Тибо
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
27
Миламбо
Антони
17
Иванушец
Лука
9
Уэда
Аясэ
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
3:0
ТМК
7:4
Э
3:4
Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

4
1.71

Среднее время на гол

22
52

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

2.71
1.29

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

33
70

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.23
Эдвардсен Оливер 7 0.23
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.19
Кюйперс Бас 5 0.16
Со Силла 5 0.16
Ромменс Филипп 3 (1) 0.1
Мартинсен Якоб 3 0.1
Наубер Геррит 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Льянсана Энрик 2 0.06
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.74
Пайшао Игор 10 0.32
Минте Янкуба 9 0.29
Тимбер Квинтен 7 0.23
Гертрейда Лютсхарел 6 0.19
Стенгс Келвин 5 0.16
Виффер Матс 5 0.16
Ганцко Давид 4 (1) 0.13
Иванушец Лука 2 0.06
Сейер Лео 2 0.06
Лингр Ондржей 2 0.06
Уэда Аясэ 2 0.06
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Зерруки Рамиз 3 0
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Белен Томас 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Фейеноорд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
5
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

11
40
Гоу Эхед Иглс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Фейеноорд
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

18
45

Голы по времени матча

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
10%
5
14%
1-15
2
7%
7
20%
16-30
7
23%
3
9%
31-45
2
7%
5
14%
46-60
7
23%
7
20%
61-75
9
30%
8
23%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

14
41
4 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
7%
5
12%
1-15
1
7%
7
17%
16-30
2
14%
7
17%
31-45
3
21%
6
15%
46-60
2
14%
8
20%
61-75
5
36%
8
20%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
18%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
7
32%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
27%
2
18%
76-90

Забито

44
76
16 В 1-м тайме 34
28 Во 2-м тайме 42
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
4
9%
10
13%
1-15
3
7%
14
18%
16-30
9
20%
10
13%
31-45
5
11%
11
14%
46-60
9
20%
15
20%
61-75
14
32%
16
21%
76-90

Пропущено

39
24
18 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
7
18%
3
13%
1-15
6
15%
5
21%
16-30
5
13%
4
17%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
11
28%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Точный счет

3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
8 раз 27%
1
6 раз 20%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
10
5
6
9
2.5
8
7
3
12
3.5
5
10
1
14
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
11
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
11
19
1.5
21
9
6
24
2.5
13
17
3
27
3.5
9
21
1
29
4.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 31 23 6 2 82 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 30 12 11 7 61 - 45 47
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 Заявка 31 11 9 11 45 - 41 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
13.
Хераклес
 Заявка 30 9 5 16 40 - 62 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 30 8 8 14 40 - 58 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 8 4 3 33 - 19 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 Заявка 16 7 4 5 31 - 19 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 16 12 3 1 40 - 14 39
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
4.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 1:2 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
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