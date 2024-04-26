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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
2:1
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
7' Желтая карточка
Кабаши Ариан
11' Желтая карточка
Dimitri Legbo
1:0
34' Гол
Ярвинен Ииро
56' Желтая карточка
Катц Калле
56' Желтая карточка
Abdoulaye Kante
2:0
62' Гол
Ставицки Тимо
2:0
68' Не забитый пенальти
Darren Smith III
2:1
75' Гол
Abdoulaye Kante
78' Желтая карточка
Bismark Ampofo
88' Желтая карточка
Ставицки Тимо
90'+5
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
6
Dimitri
Legbo
4
Алмен
Микаэль
3
Хямяляйнен
Юусо
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
17
Bismark
Ampofo
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
24
Ставицки
Тимо
1
Ramilson
Almeida
35
Лекселль
Александр
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
29
Fahad
Mohamed
24
Abdoulaye
Kante
8
Аду
Энох
10
Кауфманн
Лукас
31
Ефимов
Станислав
14
Simon
Lindholm
20
Noah
Lundstroem
Интер Турку
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Интер Турку
ЕИФ Экенас

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
К
0:5
К
3:0
К
5:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

4
3.5

Среднее время на гол

22
25

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.5
Ставицки Тимо 1 0.25
Тамминен Матиас 1 0.25
Хямяляйнен Юусо 1 0.25
Ярвинен Ииро 1 0.25
Darren Smith III 1 (1) 0.25
Алмен Микаэль 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.5
Ойала Саломо 1 0.25
Abdoulaye Kante 1 0.25
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.25
Мохаммед Насиру 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранлунд Альбин 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Ставицки Тимо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Флориан Кребс 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Bismark Ampofo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Энох 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Катц Калле 1 0
Fahad Mohamed 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0
Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3
ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1 КТП - ЕИФ Экенас 3:0

Результаты матчей

Интер Турку
ЕИФ Экенас

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ВПС
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 10 - 7 7
4.
Гнистан
 3 2 0 1 10 - 8 6
5.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
10.
Лахти
 3 0 2 1 1 - 5 2
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
5.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ХИК
 2 0 1 1 4 - 6 1
8.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
9.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ЕИФ Экенас Аду Энох 2
Гнистан Jonas Enkerud 2
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Алмен Микаэль сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Ярвинен Ииро бьет в цель!
    • 11'
      Dimitri Legbo получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Кабаши Ариан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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