Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
13' ГолФриберг Никлас
1:1
55' ГолПланж Люк
57' Желтая карточкаЛайонс-Фостер Бруклин
60' Желтая карточкаJuho Kilo
75' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
90' Желтая карточкаGuilherme Morais
90'+5
Ход матча
13'
1:0
55'
1:1
60'
90'
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
77
Oliver
Whyte
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
19
_Ezeh
D.
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 _Ezeh D.Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ossi Virta
История личных встреч
Хака
ХИК
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
233.3%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 17 побед
28 матчей
3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
3.6%
42.9%
53.5%
1 победа 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
10.7%
28.6%
60.7%
3 победы 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
127
90
Всего голов
27
44
Голов в среднем за матч
2.45
2.59
Среднее время на гол
36
34
Всего голов
39
55
Голов в среднем за матч
1.39
1.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|2
|0.5
|Фриберг Никлас
|1
|0.25
|Maissa Fall
|1
|0.25
|Juho Kilo
|1
|0.25
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.8
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.2
|Олусанья Антони
|1
|0.2
|Планж Люк
|1
|0.2
|Банде Хассане
|1
|0.2
|Тойвио Йоона
|1
|0.2
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.2
|_Ezeh D.
|1
|0.2
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|1
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Guilherme Morais
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
Результаты матчей
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0
Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1
ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0
Результаты матчей
Хака
ХИК
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хака
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 8
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|3.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|5.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ЕИФ Экенас
|Аду Энох
|2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|2