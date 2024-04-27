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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Конец матча
ХИК
0'
1:0
13' Гол
Фриберг Никлас
1:1
55' Гол
Планж Люк
57' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
60' Желтая карточка
Juho Kilo
75' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
90' Желтая карточка
Guilherme Morais
90'+5
12
Лепола
Антон
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
21
Haymenn
Bah-Traore
18
Магута
Райан
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
6
Guilherme
Morais
77
Oliver
Whyte
7
Мастокангас
Элиас
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
5
Грасия
Карлос
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
6
Хальме
Аапо
16
Aaro
Toivonen
19
_Ezeh
D.
17
Банде
Хассане
Хака
ХИК

История личных встреч

Хака
ХИК

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
233.3%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 17 побед

28 матчей

3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

3.6%
42.9%
53.5%
1 победа 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

10.7%
28.6%
60.7%
3 победы 8 ничьих 17 побед

История матчей

В
1:1
В
2:0
ТМК
4:0
В
0:1
В
0:3
В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

127
90

Всего голов

27
44

Голов в среднем за матч

2.45
2.59

Среднее время на гол

36
34

Всего голов

39
55

Голов в среднем за матч

1.39
1.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 2 0.5
Фриберг Никлас 1 0.25
Maissa Fall 1 0.25
Juho Kilo 1 0.25
Мастокангас Элиас 0 0
Haymenn Bah-Traore 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.8
Лингман Лукас 1 (1) 0.2
Олусанья Антони 1 0.2
Планж Люк 1 0.2
Банде Хассане 1 0.2
Тойвио Йоона 1 0.2
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.2
_Ezeh D. 1 0.2

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 1 1
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Guilherme Morais 2 0
Лепола Антон 1 0
Maissa Fall 1 0
Juho Kilo 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0

Результаты матчей

Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0
Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1
ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0

Результаты матчей

Хака
ХИК

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хака
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 5 2 2 1 11 - 8 8
3.
ВПС
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Гнистан
 3 2 0 1 10 - 8 6
5.
КуПС
 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Лахти
 0:0 4 0 3 1 1 - 5 3
10.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
КуПС
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Лахти
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
3.
КуПС
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
4.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
5.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
6.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лахти
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
9.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Весь список

Топ нарушителей
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ЕИФ Экенас Аду Энох 2
Гнистан Jonas Enkerud 2
Весь список
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    • 13'
      Г О О О О Л - Фриберг Никлас бьет в цель!
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