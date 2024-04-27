Тур: 5.
0'
0:1
13' ГолJames Kirby
29' Желтая карточкаMartin Springfeldt
32' Желтая карточкаAdam Kiani
35' Желтая карточкаРафаэль Йорк
37' Вторая желтая карточкаMartin Springfeldt
0:2
45' ГолJames Kirby
Ход матча
13'
0:1
32'
35'
45'
0:2
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Гефле
Сандвикен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|2
|0.4
|Эдквист Адриан
|2
|0.4
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.2
|Энглунд Лео
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.4
|James Kirby
|2
|0.4
|Энгквист Эмиль
|1 (1)
|0.2
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|1
|1
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|1
|1
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|James Kirby
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0
Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0
Результаты матчей
Гефле
Сандвикен
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гефле
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Ландскруна
|Дзабич Робин
|2 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|1 1