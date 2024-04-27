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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Гефле
2:2
Конец матча
Сандвикен
0'
0:1
13' Гол
James Kirby
29' Желтая карточка
Martin Springfeldt
32' Желтая карточка
Adam Kiani
35' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
37' Вторая желтая карточка
Martin Springfeldt
0:2
45' Гол
James Kirby
50' Желтая карточка
Йельте Якоб
1:2
81' Гол
Ройсхенберг Мартин
2:2
83' Гол
Энглунд Лео
90'+9
1
Йонссон
Оскар
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
6
Лагерфельдт
Лукас
16
Kevin
Persson
24
Рафаэль
Йорк
18
Constantino
Capotondi
44
Iu
Ranera
35
Адриан
Самуэль
11
Энглунд
Лео
9
Йельте
Якоб
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
8
Сёдерберг
Даниэль
11
Martin
Springfeldt
15
Джуниор
Джон
10
Ludwig
Thorell
29
Calvin
Kabuye
18
James
Kirby
Гефле
5-3-2
Сандвикен
4-1-4-1

История личных встреч

Гефле
Сандвикен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э(
2:1
Э(
2:2
Э(
1:0
Э(
2:0
Э(
1:1
Э(
1:1
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 2 0.4
Эдквист Адриан 2 0.4
Энглунд Лео 1 0.2
Ройсхенберг Мартин 1 0.2
Лагерфельдт Лукас 1 0.2
Адриан Самуэль 0 0
Iu Ranera 0 0
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.4
James Kirby 2 0.4
Энгквист Эмиль 1 (1) 0.2
Adam Kiani 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 1 1
Лагерфельдт Лукас 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Йельте Якоб 1 0
Рафаэль Йорк 1 0
Kevin Persson 1 0
Iu Ranera 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 1 1
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0
Liam Vaboe 1 0
James Kirby 1 0

Результаты матчей

Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0
Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0

Результаты матчей

Гефле
Сандвикен

Точный счет

2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гефле
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сандвикен
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Хельсинборг
 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Эребру
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Эребру
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Г О О О О Л - James Kirby бьет в цель!
    • 37'
      Martin Springfeldt получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 37'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Рафаэль Йорк получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Adam Kiani получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Martin Springfeldt получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Adam Kiani сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - James Kirby бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гефле 2:2 Сандвикен онлайн

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