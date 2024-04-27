Тур: 5.
0'
0:1
13' ГолJames Kirby
29' Желтая карточкаMartin Springfeldt
32' Желтая карточкаAdam Kiani
35' Желтая карточкаРафаэль Йорк
37' Вторая желтая карточкаMartin Springfeldt
0:2
45' ГолJames Kirby
50' Желтая карточкаЙельте Якоб
1:2
81' ГолРойсхенберг Мартин
2:2
83' ГолЭнглунд Лео
90'+9
Ход матча
13'
0:1
32'
35'
45'
0:2
50'
81'
83'
2:2
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Гефле
Сандвикен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|2
|0.4
|Эдквист Адриан
|2
|0.4
|Энглунд Лео
|1
|0.2
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.2
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.2
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.4
|James Kirby
|2
|0.4
|Энгквист Эмиль
|1 (1)
|0.2
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|1
|1
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|1
|1
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|James Kirby
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0
Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0
Результаты матчей
Гефле
Сандвикен
Точный счет
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гефле
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|1 1