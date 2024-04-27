Тур: 5.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
26'
50'
1:0
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Сундсвалль
Варберг БоИС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
45
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|1
|0.2
|Yaqub Finey
|1
|0.2
|Бурман Маркус
|1
|0.2
|Monir Jelassi
|1
|0.2
|Норд Густав
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|2
|0.4
|Эдлунд Олле
|1
|0.2
|Токич Марк
|1
|0.2
|Курочкин Антон
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|0
|1
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Liam Olausson
|1
|0
|Видьеског Исак
|1
|0
|Курочкин Антон
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Сундсвалль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Варберг БоИС
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Ландскруна
|Дзабич Робин
|2 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|3
|Гефле
|Эдквист Адриан
|1 1