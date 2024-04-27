  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Сундсвалль
1:0
Второй тайм: 51'
Варберг БоИС
0'
26' Желтая карточка
1:0
50' Гол
Бенгтссон Йохан

Ход матча

26'
 
37'
 
Aulon Bitiqi
Токич Марк
50'
Бенгтссон Йохан
1:0
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Варберг БоИС
3.40
Реклама, betboom.ru
3.15
Реклама, pari.ru
2.65
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
8
Marc
Manchon
7
Бурман
Маркус
6
Худу
Абдул
Халик
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
29
Андерссон
Фредрик
22
Янссон
Лео
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
21
Видьеског
Исак
23
Токич
Марк
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
10
Монтиль
Диего
II
Сундсвалль
4-1-3-2
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

А
1:3
А
2:0
К
1:4
С
2:1
С
1:0
С
4:2
С
0:4

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.2
Yaqub Finey 1 0.2
Бурман Маркус 1 0.2
Monir Jelassi 1 0.2
Норд Густав 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 2 0.4
Эдлунд Олле 1 0.2
Токич Марк 1 0.2
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Aulon Bitiqi 2 0
Транберг Робин 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Токич Марк 1 0
Liam Olausson 1 0
Видьеског Исак 1 0
Курочкин Антон 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Сундсвалль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Сундсвалль
 1:0 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Сандвикен
 2:0 5 3 0 2 5 - 6 9
4.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Утсиктенс
 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
10.
Хельсинборг
 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Эребру
 4 1 0 3 4 - 6 3
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Варберг БоИС
 0:1 5 1 0 4 4 - 7 3
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Гефле
 0:2 5 0 2 3 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Утсиктенс
 0:1 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Варберг БоИС
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эребру
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 0:2 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Сандвикен
 2:0 3 1 0 2 2 - 5 3
8.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ландскруна
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Гефле
 0:2 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Сундсвалль
 1:0 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Варберг БоИС
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Ландскруна Дзабич Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Г О О О О Л - Бенгтссон Йохан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Токич Марк уходит с поля. Aulon Bitiqi выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Варберг БоИС
3.40
Реклама, betboom.ru
3.15
Реклама, pari.ru
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сундсвалль
Варберг БоИС
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный