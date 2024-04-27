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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Сундсвалль
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
50' Гол
Бенгтссон Йохан
1:1
52' Гол в свои ворота
Бурман Маркус
60' Желтая карточка
Курочкин Антон
88' Желтая карточка
Isak Bjerkebo
90' Желтая карточка
Дальстрём Никлас
90' Желтая карточка
Бенгтссон Йохан
90'+6
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
8
Marc
Manchon
7
Бурман
Маркус
6
Худу
Абдул
Халик
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
14
Бенгтссон
Йохан
29
Андерссон
Фредрик
22
Янссон
Лео
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
21
Видьеског
Исак
23
Токич
Марк
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
10
Монтиль
Диего
II
Сундсвалль
4-1-3-2
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

А
1:3
А
2:0
К
1:4
С
2:1
С
1:0
С
4:2
С
0:4

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.2
Yaqub Finey 1 0.2
Бурман Маркус 1 0.2
Бенгтссон Йохан 1 0.2
Monir Jelassi 1 0.2
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 2 0.4
Эдлунд Олле 1 0.2
Токич Марк 1 0.2
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Курочкин Антон 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Транберг Робин 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Токич Марк 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Liam Olausson 1 0
Видьеског Исак 1 0
Isak Bjerkebo 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Сундсвалль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0
ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сандвикен
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Хельсинборг
 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Эребру
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Эребру
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Токич Марк уходит с поля. Aulon Bitiqi выходит вместо него
    • 27'
      Ольссон Йонас XI получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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