  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Ландскруна
1:0
Перерыв
Утсиктенс
0'
1:0
19' Гол
Frederik Ihler
37' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
45' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
45' Желтая карточка
Philip Andersson I

Ход матча

19'
Frederik Ihler
(Vincent Sundberg)
1:0
37'
Эдвардссон Давид
 
45'
 
Мартинссон Фредрик
45'
Philip Andersson I
 
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Ландскруна
Ничья
Утсиктенс
2.17
4.15
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
12
Йонссон
Мелкер
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
30
Хадая
Элиас
17
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
4
Мохидин
Аллан
22
Мартинссон
Фредрик
6
Erik
Westermark
15
Suleman
Zurmati
11
Бук
Робин
20
Трпчевски
Филип
10
Albin
Skoglund
Ландскруна
4-3-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Утсиктенс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
С
5:1
С
1:3
С
2:0
С
2:2
Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
126

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.54
0.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
130

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 3 0.6
Kofi Fosuhene Asare 3 0.6
Дзабич Робин 2 0.4
Vincent Sundberg 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 2 0.4
Бук Робин 2 (1) 0.4
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Max Nilsson 2 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 2 0
Фальцетас Александр 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Мохидин Аллан 1 0
Родеблад Лове Кевин 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0
Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1
Утсиктенс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1

Результаты матчей

Ландскруна
Утсиктенс

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Сандвикен
 2:0 5 3 0 2 5 - 6 9
3.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Утсиктенс
 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Сундсвалль
 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Хельсинборг
 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Эребру
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Гефле
 0:2 5 0 2 3 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Утсиктенс
 0:1 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Эребру
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 0:2 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Сандвикен
 2:0 3 1 0 2 2 - 5 3
8.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ландскруна
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Гефле
 0:2 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Варберг БоИС
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Сундсвалль
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Ландскруна Дзабич Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Мартинссон Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Эдвардссон Давид получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Vincent Sundberg сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Frederik Ihler бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Ландскруна.
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Ничья
Утсиктенс
2.17
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