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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 613
Осане
2:2
Конец матча
Стабек
0'
0:1
16' Гол
Bassekou Diabate
1:1
22' Гол
Ole Kallevaag
2:1
45' Гол
Мюклебуст Эрлинг
48' Желтая карточка
Несс Николай
71' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
2:2
90' Гол
Педерсен Каспер
90'+9
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
4
Кольскоген
Оле
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
8
Emil
Sildnes
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
19
Ларсен
Кристоффер
9
Мюклебуст
Эрлинг
11
Сколевик
Стеффен
1
Россбах
Сондре
15
Лиллеорен-Веум
Олав
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
9
Bassekou
Diabate
7
Rasmus
Eggen
Vinge
Осане
3-4-3
Стабек
4-4-2

История личных встреч

Осане
Стабек

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
4:0
ПД
0:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 1
Ole Kallevaag 1 0.25
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.25
Иверсен Эйнар 1 0.25
Ларсен Кристоффер 0 0
Sander Eng Strand 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 3 0.75
Педерсен Каспер 3 0.75
William Wendt 1 0.25
Робертс Томас 0 0
Sebastian Olderheim 0 0
Кристенсен Магнус 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Martin Ueland 2 0
Иверсен Эйнар 2 0
Thomas Lotsberg 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5
Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0
Стабек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1

Результаты матчей

Осане
Стабек

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Осане
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
Брюне
 5 3 0 2 5 - 3 9
4.
Стабек
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Левангер
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Мосс
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Люн
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Санднес
 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Осане
 4 0 4 0 7 - 7 4
13.
Рёуфосс
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Олесунн
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
ИК Старт
 5 0 2 3 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Люн
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Согндаль
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Эгерсунд Heine Larsen 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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