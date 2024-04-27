Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
13' Желтая карточкаJulius Tauriainen
0:1
19' ПенальтиХейнонен Артту
47' Красная карточкаВийтикко Микко
70' Желтая карточкаБабикер Асаад
90'+4
Ход матча
19'
0:1
47'
70'
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Лахти
КуПС
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
66.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед
49 матчей
30.6%
26.5%
42.9%
15 побед 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед
Второй тайм
24.5%
42.9%
32.6%
12 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Среднее время на гол
61
86
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.65
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
76
57
Голов в среднем за матч
1.55
1.16
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 45%
Меньше 55%
27
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.25
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|2
|0.5
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.25
|Пеннанен Петтери
|1
|0.25
|Лампинен Пири
|1
|0.25
|Otto Ruoppi
|1
|0.25
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.25
|Антви Клинтон
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|1
|1
|Riku Selander
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Оксанен Яакко
|1
|0
|Миеттинен Самули
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2
Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0
Результаты матчей
Лахти
КуПС
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лахти
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Лахти
|Вийтикко Микко
|1 1
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1