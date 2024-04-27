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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:1
Конец матча
КуПС
0'
13' Желтая карточка
Julius Tauriainen
0:1
19' Пенальти
Хейнонен Артту
47' Красная карточка
Вийтикко Микко
70' Желтая карточка
Бабикер Асаад
90'+4
1
Олувайеми
Джош
21
Вайнионпяя
Матиас
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
29
Akseli
Puukko
11
Коскинен
Отсо
5
Джалу
Бубакар
10
Вирта
Эмели
16
Julius
Tauriainen
9
Лопес
Майкл
15
Иванович
Люк
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
8
Пеннанен
Петтери
11
Лампинен
Пири
23
Paul
Ogunkoya
17
Хейнонен
Артту
Лахти
КуПС

История личных встреч

Лахти
КуПС

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
66.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 16 побед

49 матчей

30.6%
26.5%
42.9%
15 побед 13 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

24.5%
42.9%
32.6%
12 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

В
3:4
В
2:0
К
0:1
В
4:0
В
0:1
В
2:2
В
2:4
В
1:2
В
3:0
К
1:0
В
5:1
В
3:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:2
К
4:2
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
0:3
К
2:1
КЛ
1:2
КЛ
1:1
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:2
В
2:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
3:0
В
2:1
В
1:0
В
2:1
ТМС
0:2
ТМС
1:3
ТМС
1:1
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
8:1
В
2:3

Голы

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Среднее время на гол

61
86

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.27

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

76
57

Голов в среднем за матч

1.55
1.16

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 45%
Меньше 55%
27
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 1 (1) 0.25
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 2 0.5
Видьеског Аксель 1 (1) 0.25
Пеннанен Петтери 1 0.25
Лампинен Пири 1 0.25
Otto Ruoppi 1 0.25
Хейнонен Артту 1 (1) 0.25
Антви Клинтон 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 1
Riku Selander 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Akseli Puukko 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеннанен Петтери 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Миеттинен Самули 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2
Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0

Результаты матчей

Лахти
КуПС

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лахти
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 1 0 8 - 5 10
2.
КуПС
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
ХИК
 5 2 2 1 11 - 8 8
5.
Гнистан
 3 2 0 1 10 - 8 6
6.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Оулу
 4 0 2 2 6 - 8 2
10.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 6 2
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
4.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
5.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
6.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
9.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Весь список

Топ нарушителей
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Оулу Коффей Эшли 3
Лахти Вийтикко Микко 1 1
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Г О О О О Л - Хейнонен Артту из команды КуПС забивает с точки!
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