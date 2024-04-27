Тур: 5. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1349
0'
0:1
8' ПенальтиХельмерсен Андреас
1:1
16' ГолBo Aasulv Hegland
53' Желтая карточкаХельмерсен Андреас
58' Желтая карточкаJo Staalesen
68' Желтая карточкаАлександерссон Ноа
72' Желтая карточкаHeine Larsen
1:2
90' ГолMagnus Sandvik Hoeiseth
90' Желтая карточкаСалмон Джастин
90'+8
Ход матча
8'
16'
58'
72'
90'
90'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
13 Harald Race
-
14 Altin Lajqi
-
22 Sander Wold
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
История личных встреч
Мосс
Эгерсунд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0.4
|Marius Andresen2
|1
|0.2
|Странде Кристиан
|1
|0.2
|Sebastian Pedersen II
|1
|0.2
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.2
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.75
|Хельмерсен Андреас
|3 (1)
|0.75
|Heine Larsen
|2
|0.5
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.25
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0.25
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.25
|Henrik Elvevold
|1
|0.25
|Chris Sleveland
|0
|0
|Ingvald Halgunset
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Странде Кристиан
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Bo Aasulv Hegland
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
3
Мосс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эгерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
3
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3
Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1
Эгерсунд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1
Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1
Результаты матчей
Мосс
Эгерсунд
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мосс
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
31
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1