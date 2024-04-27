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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1349
Мосс
1:2
Конец матча
Эгерсунд
0'
0:1
8' Пенальти
Хельмерсен Андреас
1:1
16' Гол
Bo Aasulv Hegland
53' Желтая карточка
Хельмерсен Андреас
58' Желтая карточка
Jo Staalesen
68' Желтая карточка
Александерссон Ноа
72' Желтая карточка
Heine Larsen
1:2
90' Гол
Magnus Sandvik Hoeiseth
90' Желтая карточка
Салмон Джастин
90'+8
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
16
Oliver
Kjeilen
Stavdal
23
Александерссон
Ноа
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
17
Ingvald
Halgunset
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
7
Heine
Larsen
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Мосс
4-3-3
Эгерсунд
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Эгерсунд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ВД
2:2
ВД
2:0
ВД
6:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bo Aasulv Hegland 2 0.4
Marius Andresen2 1 0.2
Странде Кристиан 1 0.2
Sebastian Pedersen II 1 0.2
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.2
Александерссон Ноа 0 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Rokaas Michalsen 3 0.75
Хельмерсен Андреас 3 (1) 0.75
Heine Larsen 2 0.5
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.25
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0.25
Фальхенер Хенрик 1 0.25
Henrik Elvevold 1 0.25
Chris Sleveland 0 0
Ingvald Halgunset 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Александерссон Ноа 2 0
Странде Кристиан 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Bo Aasulv Hegland 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Салмон Джастин 2 0
Ingvald Halgunset 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Мосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
3
Мосс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эгерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
3
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3
Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1
Эгерсунд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1
Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1

Результаты матчей

Мосс
Эгерсунд

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мосс
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
Брюне
 5 3 0 2 5 - 3 9
4.
Стабек
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Левангер
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Мосс
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Люн
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Санднес
 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Осане
 4 0 4 0 7 - 7 4
13.
Рёуфосс
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Олесунн
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
ИК Старт
 5 0 2 3 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Люн
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Согндаль
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Эгерсунд Heine Larsen 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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